Canal de Geraldinho Correia com temática cristã ultrapassa a casa de milhões de seguidores

Geraldinho Correia, bacharel em Direito, casado com Debora e pai de Maria Clara e Mateus, cearense, é autor do best-seller ”Eu Sou Combatente” e do livro ”Metanoia: 3 passos para transformar a sua vida”, que será lançado ainda este ano.

“Nosso trabalho é de salvar vidas e levantar vencedores, especialmente durante todo o tempo da pandemia, realizando lives diariamente, ajudando pessoas que perderam o sentido da vida e que iriam cometer suicídio, levando esperança, por meio das lives e atendimento via SOS Oração. Entregando palavras de força e coragem, gerando crescimento e dando direção espiritual. Centenas de milhares de testemunhos já chegaram até nós de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas e alcançaram, curas, milagres, restauração de matrimônio, libertações e encontraram o sentido da vida”.

Um menino que perdeu seu pai quando tinha oito anos de idade, através do Instagram conta sua história de superação, de uma criança cheia de traumas e rebeldias, transformou-se em um pré-adolescente feliz e empreendedor, que agora com apenas dez anos já possui seu próprio negócio. “Minha vida mudou muito!”, afirma o jovem, agradecendo ao mover dos Combatentes e a motivação que recebeu através das lives de Geraldinho Correia, uma figura bastante conhecida nas redes sociais.

A cena poderia estar registrada nos stories de Carlinhos Maia, Juliette ou Whinderson Nunes. Mas aconteceu com Geraldinho Correia – Missão Resgate, iguatuense com mais de 1,6 milhões de seguidores em suas redes sociais, acumulando quase 1 milhão só no Instagram, é um fenômeno de um novo grupo de influenciadores que vem ganhando destaque nas redes sociais: o dos influenciadores digitais cristãos.

“A internet facilitou muito o contato com nossos combatentes, nosso trabalho começou há vinte anos, quando foi fundada a Comunidade Missão Resgate, que começou com um pequeno grupo de oração, na Casa de Caridade do Crato – CE, e este grupo foi crescendo, se multiplicando até se tornar um dos maiores grupos de oração do mundo, atingindo mais de 5 mil vidas semanalmente em um ginásio de esportes no estado no CE, com uso da internet para fazer lives nas redes sociais, esse número multiplicou”.



“Tenho consciência do meu chamado, e entendimento do alcance que essa ferramenta chamada rede social tem, não me considero uma celebridade, se querem me chamar de influencer, sem problemas, meu objetivo é esse mesmo… salvar vidas e influenciá-las positivamente a fazer uma experiência com o amor de Deus”.