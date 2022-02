Gêmeas, Tainá e Taís Moraes estão no balé do Faustão

A coluna está apresentando diariamente as novas componentes do tradicional balé do Faustão

No programa “Faustão na Band”, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h30, o apresentador Fausto Silva está trazendo uma novidade em seu balé: as irmãs gêmeas Tainá e Taís Moraes. o apresentador Fausto Silva está trazendo uma novidade em seu balé: as irmãs gêmeas Tainá e Taís Moraes A bailarina Tainá Moraes já fez aulas de street dance e dança de salão e trabalha atualmente, além de compor o balé, como modelo fotográfica. A modelo tem mais de 166 mil seguidores no Instagram (@tainamraes) e ama uma boa praia. Além de também ter diversas fotos com sua irmã mostrando sua amizade A bailarina Tainá Moraes já fez aulas de street dance e dança de salão e trabalha atualmente, além de compor o balé, como modelo fotográfica Já Taís, tem mais de 340 mil seguidores no Instagram (@ttaismoraes) e é formada em Administração, inclusive já trabalhou como assessora em banco de investimentos. Atualmente, além de fazer parte do balé, é modelo fotográfica como a irmã. Fez aulas de dança na infância e tem aptidão para o desenho. Atualmente, além de fazer parte do balé, é modelo fotográfica como a irmã Ambas têm 25 anos e são cariocas de Nova Friburgo.