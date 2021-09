Geisy Arruda conta que já transou com oito na mesma noite e que teve um sugardaddy

A influenciadora falou sobre sexo e várias situações que já passou

Geisy Arruda viu a vida mudar de uma hora para outra após o fatídico episódio do vestido rosa na faculdade em 2009. Hoje, ela é empresária, escritora, atriz, repórter, e faz um grande sucesso. Victor Sarro e Mariana Mantega convidaram a influenciadora para um bate-papo no 4talkcast, onde ela revelou detalhes da vida sexual.

Geisy já escreveu contos eróticos e contou que já foi chamada para fazer filmes para adultos



No início da conversa, os três já adiantaram que gostam de falar da vida sexual e que esse seria o tema da entrevista. Geisy revelou que, durante uma ida a casas de swing, ela transou com vários homens em apenas uma noite. “Já transei com mais de oito em uma noite, além de chupar e fazer carinhos. Quando me reconhecem na casa de swing todo mundo quer me comer”.

A influenciadora ficou conhecida em 2009, quando foi humilhada na faculdade por conta da roupa que estava usando



Ela também disse que já recebeu propostas de sexo em troca de dinheiro, mas garante nunca ter topado. “Nunca fiz sexo por dinheiro, mas transava com um cara que tinha muito dinheiro e ele me dava uma ajuda para eu pagar meu cartão. Era meu sugar dady. Já me ofereceram para fazer programa em Angola e outros países, mas não topei. Se o sexo for em troca de dinheiro perde o conceito de prazer para mim”.

Assista a entrevista completa no link abaixo: