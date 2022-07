Gato Galáctico do Youtube para as telas da HBO Max

Novos episódios também estreiam na programação do Cartoon Network

O fenômeno da Internet, canal Gato Galáctico, chega ao serviço de streaming da HBO Max com a Turma do Cueio e Desnecessauro. Ambas produções foram criadas pelo canal do YouTube e já somam mais de 15 milhões de inscritos.

Turma do Cueio conta a história de um curioso e travesso coelho que está sempre em busca da Cenoura Dourada

Disponíveis na HBO Max a partir de 15 de julho, os episódios das duas séries já estão em exibição pelo Cartoon Network, canal líder entre as crianças no Brasil, desde março deste ano, e novos episódios vão estrear no mês de julho.

Inspirado por alguns títulos exibidos pelo Cartoon Network, como Tom e Jerry e outros sucessos da dupla Hanna-Barbera, Ronaldo Souza – o Gato Galactico – colocou sua paixão em prática ao criar e dirigir desenhos animados para o YouTube, criando então a chamada “Galáxia de Conteúdos”, com seis canais voltados ao público infantil.

Desnecessauro é mais um título que vai garantir a diversão na HBO Max

O fenômeno entre a garotada na internet é tamanho que as duas séries, Turma do Cueio e Desnecessauro, já somam mais 432 milhões de visualizações na plataforma de vídeos e agora chegam ao streaming para entregar muitas brincadeiras e risadas.