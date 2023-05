Gastronomia é o terceiro fator motivador de turismo no mundo, aponta OMT

Descubra como a culinária está se tornando um fator cada vez mais importante na hora de escolher um destino para viajar

Turismo gastronômico movimenta mais de R$ 200 bilhões no Brasil, de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Essa tendência não é exclusiva do país, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), explorar as comidas típicas de uma determinada região já é o terceiro fator motivador para turistas escolherem suas viagens, ficando à frente de compras, bem-estar e esportes, e atrás apenas de cultura e natureza.

Floripa-SC é a capital nacional da ostra

Cada vez mais cidades brasileiras estão apostando em sua culinária para atrair visitantes. Belo Horizonte, por exemplo, é conhecida por ser a cidade com a maior média de bares por quilômetro quadrado do Brasil, oferecendo pratos típicos como frango com quiabo, feijão tropeiro e bife de fígado com jiló, além dos famosos pão de queijo e doces de leite. Em Maringá, no Paraná, o destaque fica para o barreado, prato típico da região litorânea do estado, e o famoso cachorrão, uma variação do tradicional cachorro-quente com ingredientes exclusivos da cidade.

A wemobi, startup de transporte rodoviário com experiência 100% digital, selecionou algumas cidades brasileiras que estão em alta no turismo gastronômico. Além de Belo Horizonte e Maringá, a lista inclui a cidade de São Paulo, que oferece uma ampla variedade de culinárias internacionais, Curitiba, com sua influência europeia na culinária, e Recife, conhecida pelos pratos com frutos do mar.

O Feijão Tropeiro de Belo Horizonhe-MG

Com a opção de transporte rodoviário, é possível conhecer esses destinos de forma econômica e confortável.

Se você é um amante da boa gastronomia e está em busca de novas experiências, é hora de arrumar as malas e partir para conhecer as delícias culinárias brasileiras em destinos turísticos cada vez mais saborosos.

O Cachorro-Quente de Maringá_PR

5 cidades que conquistam visitantes pelo paladar e dicas de como conhecê-las pagando pouco

Belo Horizonte (MG)

A capital mineira é uma das campeãs quando o assunto é comer bem e dona de uma marca bastante curiosa. De acordo com um levantamento da Prefeitura de Belo Horizonte, o município possui 28 bares por quilômetro quadrado, o que corresponde a uma média de 1 bar para cada 174,5 habitantes, a maior do Brasil. Ou seja, não falta lugar para apreciar o que há de melhor da culinária mineira. Dentre os pratos principais, destaque para o frango com quiabo, o feijão tropeiro e o bife de fígado com jiló. Partindo para a sobremesa, não dá para resistir aos doces de leite e de abóbora. E para o cafezinho da tarde, não pode faltar o pão de queijo, que na verdade vai bem a qualquer hora do dia. Se engana quem pensa que eles ficaram só no tradicional. Atualmente, há opções de pães de queijo recheados com carne, calabresa, frango e até os doces, com direito a morango, chocolate, goiabada e doce de leite. O Mercado Central concentra essas e outras iguarias em um só local. Já para os desbravadores, é fácil encontrar um bar ou restaurante que sirva essas e outras comidas típicas.

Ficou com água na boca? É fácil e econômico ir de ônibus até Belo Horizonte.

Maringá (PR)

Maringá é uma das mais jovens cidades do Paraná e a terceira maior em número de habitantes. Sua culinária tem forte influência caipira e de cultura caiçara, destacando-se o famoso barreado, prato típico da região litorânea do estado, que é composto por carne bovina cozida em uma panela de barro, que fica no ponto quando começa a desmanchar, misturado com farinha de mandioca e servido com bananas e demais acompanhamentos.

Outro destaque é o porco no tacho, prato originado de forma um pouco improvisada, mas que caiu no gosto dos moradores de Maringá e região. A iguaria é feita com carne suína cozida e depois frita em um fogareiro de alta pressão, utilizando um tacho, e vem acompanhada de mandioca preparada da mesma forma. No entanto, o mais conhecido e consumido na cidade é o ‘Cachorrão de Maringá’, que faz referência ao cachorro-quente, mas que ganhou elementos próprios na cidade. No ‘cachorrão’, o pão utilizado é do tipo francês, e o recheio contém salsicha, presente na formulação original, além de carne bovina moída, queijo, milho, ervilha, batata palha, molho de tomate e maionese. Antes de servir, o lanche é prensado em uma chapa para ficar bem crocante. Atualmente, existem mais de 200 pontos que servem o cachorrão maringaense, sendo impossível passar pela cidade sem ser impactado por essa delícia.

Se bateu vontade de experimentar o cachorrão e conhecer outras iguarias que a região de Maringá oferece, é fácil e econômico ir de ônibus.

Cabo Frio (RJ)

Localizada no litoral do Rio de Janeiro, Cabo Frio tem uma culinária altamente influenciada pela cultura africana, indígena e caiçara. O carro-chefe são os peixes e frutos do mar. Destaque para a casquinha de siri, feita com a carne do crustáceo desfiada, temperada e envolta na farinha de rosca, e outras iguarias, que mesmo não tendo sido originadas na cidade, acabam ganhando um gosto especial graças ao frescor e variedade de seus ingredientes principais, itens que só podem ser encontrados em regiões tão próximas ao mar. Casos da moqueca, de origem baiana e feita com frutos do mar cozidos em molho de dendê, tomate, leite de coco, pimentão, entre outros, e o bobó de camarão, criado na região nordeste, e cuja estrela do prato é cozida em um molho composto por leite de coco, cebola, mandioca, tomate e outros. É comum acontecerem na cidade festivais para celebrar algumas iguarias tradicionais, tais como o Festival do Marisco, entre os dias 28 e 30 de julho, o Festival do Torresmo, em agosto, o Festival do Camarão, marcado para outubro, além do Festival de Frutos do Mar, em dezembro.

Deu água na boca e vontade de conhecer algum dos festivais que a cidade oferece? Chegar em Cabo Frio é mais fácil e econômico de ônibus.

Florianópolis (SC)

Falando em frutos do mar, a capital catarinense é referência quando o assunto é roteiro gastronômico para apreciá-los. Uma curiosidade é que Florianópolis é conhecida como a Capital Nacional da Ostra, sendo a que mais produz a iguaria no país. Sua culinária tem forte influência indígena e europeia, regada a muitos condimentos, como pimentas, cominho e orégano. Como pratos típicos, além das ostras, servidas das mais variadas formas, também se destaca a sequência de camarão, que consiste em uma espécie de rodízio, onde o crustáceo é preparado e servido também em diversos formatos – cozido, frito, empanado, entre outras.

O peixe na telha também é bastante procurado na cidade. Assado em uma telha de barro, é servido com arroz e molho. Floripa também é conhecida pela produção artesanal de cerveja, tendo diversas microcervejarias espalhadas ao longo de seus 675 km². Dentre os festivais, não podia faltar o Festival das Ostras, a Fenaostra, cuja 20ª edição já tem data para acontecer: a partir de 5 de setembro. Neste mês de maio, começou a safra da tainha, um dos peixes mais apreciados na cidade, e costumeiramente são realizados eventos, tendo o fruto do mar como o principal destaque da festa.

Franca (SP)

Conhecida como a Capital Nacional do Calçado, sua economia é bastante focada na indústria, especialmente do segmento coureiro-calçadista. Com um turismo gastronômico em ascensão, Franca tem sua culinária influenciada pela cultura mineira e caipira. Um de seus pratos típicos é de autoria de um mineiro conhecido no Brasil e no mundo, ex-presidente Juscelino Kubitschek, que em uma viagem à cidade, pediu para que cozinhassem um prato com um filé mignon bovino grande empanado, recheado com presunto e queijo, acompanhado de arroz com açafrão e ervilhas, palmito, bananas e batatas fritas cobertas por queijo muçarela. Assim foi criado o ‘Filé à JK’, servido nos mais diversos restaurantes do município.

A influência mineira na região segue com o famoso frango com quiabo e o feijão tropeiro, muito apreciados por lá também. O virado à paulista também tem muito espaço na mesa dos francanos. Ao longo do ano, ocorrem diversos eventos ligados à gastronomia da região. Neste sábado, dia 13 de maio, por exemplo, acontece o 3º Festival da Cerveja Artesanal de Franca. Durante o ano, a cidade também abre espaço para festivais aos amantes do churrasco e realiza ações em parceria com restaurantes, como o Fest Bar e o Sabores da Franca, ainda sem datas para acontecer este ano.