Garden Park Gramado oferece experiência única em meio à 138 mil m² de natureza exuberante na serra gaúcha

Com área equivalente a 14 campos de futebol, o parque idealizado pelo empresário André Tissot possui recantos especiais, espaço para piquenique, 4,1 km de trilhas, além de flora nativa e canadense

Recentemente inaugurado, o Garden Park Gramado faz uma proposta aos seus visitantes: viver uma experiência única junto à natureza exuberante. Tradicionalmente conhecido como um dos principais destinos turísticos brasileiros, a região da serra gaúcha recebe a nova atração, em uma extensa área de 138 mil m², equivalente a 14 campos de futebol.

O responsável por idealizar o parque é o empresário André Tissot, fundador do Grupo Sierra. O empreendimento foi pensado, projetado e executado durante três décadas. A ideia de criar um espaço diferenciado surgiu após uma visita a Toronto, no Canadá. “Nessa viagem, me apaixonei pelos carvalhos canadenses e trouxe para o Brasil 240 mudas. Elas foram plantadas no terreno e cuidadosamente cultivadas”, explica André Tissot.

Com o tempo, outras espécies de árvores foram sendo plantadas no local. “Sou um apaixonado pelo verde, pela natureza. Já plantei mais de 1,5 mil árvores durante minha vida”, conta Tissot, que completa: “Queria criar algo que tivesse relação com o meio ambiente, mas não sabia o que seria. A ideia foi se formando com o passar dos anos e originou esse lugar que é realmente especial, onde a natureza mostra a sua grandiosidade e o poder de se transformar a cada estação”.

Os visitantes que forem ao Garden Park Gramado poderão conhecer e usufruir de recantos especiais, como o “Caminho das Azaléias”, “Caminho das Lavandas”, “Caminho das Roseiras”, “Caminho do Rio”, “Caminho dos Carvalhos”, “Mirante”, “Mirante da Cascata”, “Recanto dos Afetos”, além de terem à disposição mais de 4,1 km de trilhas, como a “Trilha dos 132 degraus”, a “Trilha dos Plátanos” e a “Trilhas dos Buxus”.

Com uma extensa área verde, também é possível realizar caminhadas pelos bosques, jardins, alamedas de carvalhos canadenses, passar por túneis e pontes, apreciar o chafariz, o riacho, as sete cascatas, além de fazer piqueniques. “Há muita área nativa, intocada. É um lugar de contemplação, renovação de energias e reconexão com a natureza”, afirma o idealizador, que continua: “Também é muito instagramável, cheio de lugares para se criar memórias afetivas e despertar os melhores sentimentos e emoções”.

O parque conta, ainda, com uma completa infraestrutura de alimentação, com chocolateria, choperia, lancheria e uma delicatessen, onde é possível montar cestas de piquenique. “O parque é para todas as idades. Quem vier poderá passar o dia vendo a magia da natureza, se sentindo livre e, com certeza, vai querer voltar”, finaliza o empresário.

O Garden Park Gramado funciona diariamente, das 10h às 18h, e está localizado na Estrada Professora Elvira Apolo Benetti, nº 1699, em Gramado/RS. Para mais informações e compra dos ingressos, *clique aqui*. (https://www.gardenparkgramado.com.br/)