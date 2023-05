Parque inaugurado em dezembro de 2022 está aberto diariamente em novo horário: das 9 às 17h

O parque temático Garden Park Gramado, inaugurado em dezembro de 2022, oferecerá pela primeira vez um outono completo aos seus visitantes, repleto de atrações, belezas naturais e diversão para toda a família. Será a estreia do Garden Park no outono, uma das estações mais bonitas na Serra Gaúcha.

O Garden Park Gramado é um dos mais novos empreendimentos turísticos da região, e desde a sua inauguração, tem atraído a atenção dos turistas que visitam a cidade. Localizado na bucólica Linha 28 em Gramado, em meio a uma extensa área verde equivalente a 14 campos de futebol – 138 mil m², o amplo espaço conta com caminhos e trilhas que levam a bosques, jardins, túneis e pontes, perfeitos para passear, contemplar a natureza, fazer um piquenique e reconectar-se consigo mesmo.

Garden Park Gramado convida visitantes para vivenciar as cores da estação em sua estreia

São 23 atrativos do local, como as alamedas de carvalhos canadenses, o chafariz, o riacho e sete cascatas proporcionando momentos de lazer ideais para apreciar o outono, a estação do ano que se destaca pela transformação das cores das folhas das árvores. As folhas começam a mudar de cor, criando um espetáculo de tons vibrantes que vão do amarelo ao vermelho e marrom. É um momento de contemplação e admiração pela beleza da natureza, ressaltando que o Garden Parks conta com mais de 1.000 mudas entre Liquidâmbares e Carvalhos Canadenses, árvores que se destacam pelos tons tom avermelhados e o visual com ares alpinos.

Garden Park Gramado celebra abre as portas para uma das estações mais bonitas

Trata-se de um período de transição entre o calor intenso do verão e o frio do inverno, que traz consigo uma série de mudanças na paisagem, clima e atividades. Entre suas características únicas e encantadoras, destaque também para o clima ameno que permite aproveitar as atividades ao ar livre com mais conforto. É uma época ideal para caminhadas, piqueniques e passeios em parques e jardins.

O outono também convida a desacelerar e aproveitar momentos de relaxamento e introspecção apreciando os sabores típicos da estação e tomar um chá, um café ou um chocolate quente acompanhado de um crepe francês, doce ou salgado na Prawer Café, operação gastronômica presente no Garden Park.

Garden Park Gramado tem novo horário no outono

Crédito: Divulgação

O Garden Park Gramado é um empreendimento idealizado pelo empresário André Tissot, fundador do Grupo Sierra. Pensado, projetado e executado ao longo de três décadas, a ideia de criar um espaço diferenciado surgiu após uma visita a Toronto, no Canadá. Segundo ele: “A ideia foi se formando com o passar dos anos e originou esse lugar que é realmente especial, onde a natureza mostra a sua grandiosidade e o poder de se transformar a cada estação”.

O Garden Park Gramado está aberto diariamente, das 9 às 17h, e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria presencial ou através do site www.gardenparkgramado.com.br

Serviço:

Endereço: Estrada Professor a Elvira Apolo Benetti nº 1699, na Linha 28, Gramado.

Horário: diariamente das 9h às 17h

Acessibilidade com restrição no local

Ingressos:

Adulto R$ 130 adulto

Idosos e crianças R$ 80

Passaporte anual R$ 300

Caça aos Ovos inclui a brincadeira R$ 120