Gamescom Latam reúne líderes e desenvolvedores para discutir o futuro dos jogos

Na quinta-feira, 28, a Gamescom Latam reuniu líderes e desenvolvedores para discutir as principais tendências e desafios da indústria de videogames em 2024. O evento contou com a presença de personalidades influentes como Nyvi Estephan, Dom Peppiatt e Érika Caramello, distribuídos em diferentes palcos e painéis.

Professores e especialistas discutiram caminhos para sucesso e diversidade na indústria

No palco Journey da Gamescom Latam, um painel moderado por Damien Sarrazin, da HomeRun PR, destacou o otimismo para o próximo ano, apesar das recentes demissões no setor. Com a participação de Dom Peppiatt (VG247), Eleni Thomas (Dexerto) e Joshua (Game Rant), o debate explorou as transformações e adaptações estratégicas das empresas e profissionais, além das inovações esperadas. Peppiatt alertou sobre os altos custos no setor, afirmando que a deterioração da saúde da indústria afeta a todos. Eleni Thomas enfatizou a importância de práticas mais sustentáveis, enquanto Joshua destacou a necessidade de não subestimar o impacto dos videogames.

Representantes de seis países compartilham experiências e estratégias na gamescom latam

No palco Quest, Carolina Caravana, da Abragames, moderou uma discussão com representantes de seis países latino-americanos sobre os desafios do desenvolvimento de jogos. Daniel Sanchez (Colômbia), Florencia Fole (Argentina), Gabriel Serrano (Costa Rica), Juan de Urraza (Paraguai), Sven von Brand (Chile) e Juan Bravo (Equador) compartilharam suas experiências. Serrano destacou o desafio do financiamento privado na Costa Rica, enquanto Urraza reforçou as dificuldades dos países menores na captação de investimentos. Fole lembrou a importância de promover o empreendedorismo e dar suporte aos novos desenvolvedores. O grupo foi aplaudido pela plateia engajada, agradecendo a oportunidade de discutir o tema na Gamescom Latam.

O evento também apresentou os finalistas do prêmio de melhor jogo brasileiro pelo gamescom latam BIG Festival 2024, que será decidido nesta sexta-feira, 28 de junho. Os palestrantes compartilharam vídeos de gameplay e detalharam personagens, histórias, ferramentas, mecânicas e disponibilidade em plataformas. Entre os participantes estavam Ayrton Brandão (Zet Zillions), Felipe Bertozzo (The Posthumous Investigation), Jeferson Silva (Nullptr), Jonathan da Silva (Pocket Bravery), Marcelo Vieira (The Gaming Era), Bruno de Carvalho (Bem-Feito), Rafael Melo (9 King), Valnei da Costa (Haunted House) e Victor Paiva (Astro Pig).

Professores universitários como Érika Caramello, da Dyxel, e Gilson Schwartz, da Games for Change Latin America, exploraram os melhores caminhos para iniciar e sustentar uma carreira na área de games no palco Journey. Eles enfatizaram a revolução do mercado através da inovação, da promoção da diversidade e da união dos desenvolvedores de jogos. Schwartz destacou a necessidade de criar jogos que abordem questões sociais, como ansiedade, de maneiras criativas.

A apresentadora Nyvi Estephan proporcionou um momento cativante no palco Quest ao lado de Mariana Ayrez, criando um ambiente imersivo e empolgante com uma sessão de jogo ao vivo. Moderadores captaram perguntas do chat ativo no YouTube e na Twitch, garantindo uma conexão direta com a comunidade online.

Para finalizar o dia, a talent manager Samara Fornarolli mediou um painel no palco Journey com Alessandro Ferreira, Dino, e Martin Kothe (Espion). Eles discutiram como transformar lives em negócios, trabalhando com influenciadores e fortalecendo marcas. Os especialistas destacaram a importância de tratar as redes sociais como portfólios e vitrines, mantendo-se atualizados e adaptando-se às mudanças rápidas do público.

A gamescom latam, que acontece até domingo (30), promete trazer o melhor e mais atual conteúdo do universo dos games, com uma programação repleta de atrações, palestras, competições e muito mais.