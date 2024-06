gamescom latam: categoria de ingressos para os 4 dias está esgotada

Os fãs de jogos de toda a América Latina, estão prestes a se reunir no São Paulo Expo em São Paulo na gamescom latam. O evento acontece de 26 a 30 de junho, e vai trazer uma programação repleta de novidades, diversão e oportunidades para todos os públicos, desde gamers apaixonados até profissionais da indústria. A categoria de ingressos para os quatro dias está esgotada, mas ainda estão disponíveis ingressos para a quinta, sexta, sábado e domingo. Para adquirir basta acessar o site da Mundo Ticket.

Na quarta-feira(26), será transmitido via YouTube a gamescom latam countdown 2024, um show de abertura apresentado pelo jornalista, produtor de conteúdo e apresentador, Tiago Leifert. Durante o show, serão revelados novos trailers de jogos AAA e indies, além de entrevistas exclusivas e destaques dos pontos altos dos próximos dias do evento. Esse inédito show vai proporcionar aos fãs de todo o mundo a chance de acompanhar as novidades e se preparar para a incrível experiência que a gamescom latam vai oferecer.

Créditos: Divulgação | Reprodução



O público terá a oportunidade de aproveitar uma área de mais de 25 mil m², repleta de ativações de marcas e estandes de grandes publishers, como Nintendo, Roblox, Epic Games, Ubisoft, Warner Bros. Games, Niantic, Wargaming e TecToy. Esta vasta área será dedicada a proporcionar uma experiência imersiva e interativa, com diversas atividades, demonstrações e novidades do mundo dos games. Os visitantes poderão explorar e jogar os mais de 400 títulos disponíveis, incluindo títulos da Bandai Namco, Square Enix, Gravity, Atari, entre as mais de 70 publishers presentes no evento.

A gamescom latam conta com diversos palcos, incluindo os gamescom latam palco journey e o palco quest sponsored by The Enemy, onde acontecerão palestras e painéis. Além disso, a gamescom latam arena e-sports e a área exclusiva para Meet & Greet prometem ser pontos altos da programação. Serão mais de 250 horas de conteúdo, com grandes nomes da indústria dos games compartilhando suas experiências e insights sobre desenvolvimento, desafios e promoção de jogos.

Mais de 1.000 influenciadores estarão presentes na gamescom latam, incluindo nomes de destaque como Bagi, Baiano, Playhard, Pedro Caxa, The Radioativo, Cerol, entre outros. É a chance que o fã tem de conversar, tirar fotos e até produzir conteúdo com seu criador de conteúdo favorito.

Visando reforçar a importância dos produtores de conteúdo, no sábado (29), a gamescom latam área business se transformará na “gamescom latam creators networking”. Esta área será dedicada a conectar creators, empresas e agências, oferecendo uma oportunidade de networking e colaboração. Será um espaço onde influenciadores e profissionais da indústria poderão trocar ideias, explorar novas parcerias e fortalecer suas redes de contatos. O acesso a esta área exclusiva será permitido para visitantes com credenciais de imprensa e influenciadores, além daqueles que adquirirem o ingresso Business. A gamescom latam creators networking funcionará apenas no sábado, das 11h às 21h, mesmo horário do evento.

Evento gamescom latam vai acontecer de 26 a 30 de junho no São Paulo Expo

O visitante pode se preparar para mais de 40 horas de programação dedicada aos eSports. A emoção dos campeonatos e show matches vai tomar conta das arenas, com destaque para o maior torneio presencial de Brawl Stars da América Latina, o COPA All Stars de Brawl Stars, além do showmatch do Rasek Game e muito mais.

Os patrocinadores da gamescom latam apresentam diversas ações imersivas e divertidas. Entre um jogo e outro, todos podem visitar os estandes para conferir lançamentos exclusivos e participar de atividades que tornam a experiência do evento ainda mais especial.

A gamescom latam traz também ao Brasil o gamescom latam cosplay lounge sponsored by essence cosmetics, uma área inédita dedicada aos cosplayers. O espaço oferece suporte para maquiagem, perucas e cabelos, garantindo que todos possam manter seus visuais impecáveis durante todo o evento. O acesso ao lounge será totalmente gratuito, e os cosplayers não precisarão pagar nenhuma taxa adicional além do seu ingresso para acessar este espaço exclusivo, proporcionando maior comodidade e conforto durante o evento.

Vale destacar que não haverá uma credencial específica para cosplay. Os cosplayers poderão acessar o evento com ingressos diários, de 4 dias ou Business.

Premiação

Um dos momentos mais aguardados do evento é a cerimônia de premiação dos melhores jogos do ano. Em 2024, quase 1.000 jogos de 74 países competem em 20 categorias. Os visitantes poderão jogar os 114 jogos finalistas e celebrar o melhor da indústria dos games.

Na sexta-feira (28), haverá a cerimônia das categorias Melhor Som, Melhor Arte, Melhor Multiplayer, Melhor Narrativa, Melhor XR/VR, Melhor Gameplay, Melhor Jogo Casual, Melhor Jogo: América Latina, Melhor Jogo: Brasil e Melhor Jogo do ano.

No último dia da gamescom latam, no domingo (30), ocorrerá a segunda parte da premiação com as categorias de Melhor Jogo Infantil, Melhor Jogo Estudante, Melhor Jogo Educacional, Melhor Jogo de Questões Sociais, Melhor Jogo Diversidade, Melhor Jogo Inédito e Melhor Jogo: Voto Popular.

Além da gamescom latam BIG Festival, o panorama brasil irá apresentar as novidades e lançamentos de jogos. Esta é uma mostra paralela não-competitiva dentro do festival, com o objetivo de expor os melhores jogos produzidos por desenvolvedores do país que não foram selecionados para as mostras competitivas.

A gamescom latam também irá contar com mais duas mostras, O Panorama Mundo sponsored by Acer e o Panorama Consoles, com a presença de algumas das maiores publishers do mundo convidados a disponibilizar seu jogos e lançamentos. Entre os participantes, estão Bandai Namco, Raw Fury, Atari, Gravity, Sega, Square Enix, entre outras.

A gamescom latam também terá um espaço dedicado aos jogos de tabuleiro: o gamescom latam board games. Com a curadoria do time Diversão Offline, a maior feira de jogos de tabuleiro da América Latina, teremos um ambiente totalmente equipado com mesas e uma grande variedade de jogos de tabuleiro, proporcionando a todos mais oportunidades de jogos e entretenimento.

Inaugurado no BIG Festival em 2023, a gamescom latam traz novamente o Artists’ Alley, uma área exclusiva destinada aos artistas para exporem e venderem seus trabalhos de games durante o evento. O espaço contará com a presença de 15 artistas, sendo 14 do Brasil e 1 do Chile, selecionados por um júri. Eles vão expor obras baseadas em games durante os quatro dias de evento para o público visitante.

Profissionais confirmados para o Line-Up da gamescom latam 2024

Um dos grandes destaques do evento é o line-up de profissionais renomados da indústria de games que vão marcar presença. Entre os palestrantes e convidados, estão grandes nomes como David Alpert, produtor do aclamado seriado The Walking Dead e CEO da Skybound Entertainment. Ele estará presente para compartilhar sua vasta experiência e conhecimento com os participantes.

Além de Alpert, a gamescom latam 2024 contará com a presença de Chance Glasco, um dos criadores da franquia Call of Duty, e Pawel Sasko, Associate Game Director da CD PROJEKT RED, famosa pelo sucesso de Cyberpunk 2077. Mike Foster, Senior Global Account Manager da Sony, também estará presente, trazendo insights valiosos sobre a indústria. Outro destaque é Tim Morten, CEO da Frost Giant, que contribuirá com sua expertise no desenvolvimento de jogos de estratégia. Estes e centenas e outros profissionais estarão no evento para inspirar os participantes com sua experiência na indústria dos games e, é claro, para mostrar muitos jogos.

Acessibilidade e Inclusão

Esta será a edição mais acessível de todas, graças a uma parceria com a Ablegamers Brasil. Além da consultoria prestada ao evento, o estande da Ablegamers contará com ativações acessíveis para pessoas com deficiências físicas, visuais, auditivas e neurodivergentes. O local terá PCs com o software Quantum Guide Play da JBL, permitindo que pessoas com deficiência visual joguem Counter-Strike 2 e também controles acessíveis e adaptados para Xbox Series e PS5.

Serviço:

Evento: gamescom latam

Local: São Paulo Expo

Datas: 26 a 30 de junho

Horários:

Quarta: 14h às 20h

Quinta-Feira: 9h30 às 20h

Sexta-Feira: 9h30 às 20h

Sábado: 11h às 21h

Domingo: 11h às 20h