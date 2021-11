Gal Costa, Matheus e Kauan e outros famosos prestam homenagens à Marília Mendonça

Famosos e amigos prestam homenagem à Marília Mendonça, morta em um acidente de avião

O momento é de tristeza e a morte da cantora sertaneja Marília Mendonça e seus funcionários, nesta sexta-feira (5) é uma perda irreparável. Nomes da música, das artes em geral prestaram homenagem à cantora que colecionou sucessos ao longo de sua carreira e se transformou em um grande expoente da música brasileira, uma das maiores artistas da história do sertanejo.

Entre as famosas que postaram suas homenagens no Instagram está Xuxa, a rainha dos baixinhos escreveu: “To chocada e pensando na família e amigos que Deus dê colo e a calma no coração a todos os familiares das pessoas que estavam naquele avião… eu não sei dizer, apenas fica aqui meu abraço e carinho.”

Duda Beat, cantora nordestina também se manifestou: Minha eterna rainha da sofrência. Você me ensinou tanto… que tristeza meu Deus. Te amo pra sempre.”

Outro grande nome da música popular brasileira, Gal Costa, também publicou fotos com a cantora e escreveu: “Estou aqui arrasada com a morte de Marília Mendonça, uma menina genial, brilhante no seu segmento como compositora. Uma pessoa jovem, carinhosa, maravilhosa, que deixa um filho pequeno. É uma perda irreparável. Meus sentimentos à família. Muito triste, tudo muito triste.”

Leandra Leal também postou sua homenagem à cantora: “Que tristeza… Que tragédia… muito triste… Minha solidariedade à família e amigos. Força e luz neste momento.”

A influenciadora e ex-mulher de Gustavo Lima escreveu: “Oh Marília, que Deus te receba do jeito que você merece. E que Deus conforte o coração de todos os seus familiares, amigos e de nós fãs. Vai com Deus Rainha.”

Géssica Kayane escreveu: “Todo mundo vai sofrer”.

E a dupla sertaneja Matheus e Kauan escreveram: “Inacreditável… sem palavras!

No Instagram da artista vários outros famosos deixaram manifestações de carinho e se mostraram tristes com a perda.