Gabriel Sebastian reinventa a Medusa Moderna com Brega Funk

Conhecido por sua irreverência, o cantor Gabriel Sebastian lança seu novo single, “Medusa”, uma crítica à sociedade. Conforme o artista, a música é uma analogia da lenda grega, a Medusa.



“A letra da música é uma analogia da lenda da mitologia Grega com a atualidade, agora a Medusa é uma garota que vende conteúdo a música foi toda construída como uma peça de teatro trazendo um tom sarcástico ao contexto atual”, explica Gabriel.



O videoclipe, gravado no mesmo escritório onde foi editado o clipe anterior, “Montado na Grana”, apresenta o artista conectado a vários monitores, cercado por imagens de seus videoclipes e dançado por uma garota que representa sua criatividade. A cena é uma metáfora da hiperatividade do artista e da prisão que ele sente por estar preso à sua própria arte. “No videoclipe eu trago minha conexão sincera com minha arte estou ligado a vários monitores que passam meus videoclipes enquanto canto com uma garota dançando ela representa minha criatividade, minha hiperatividade e eu estou sentado preso ligado pela minha própria arte”, acrescenta.



A letra da música, escrita pelo próprio artista e pelo produtor CZT, é recheada de ironia e sarcasmo. “Ela é medusa deixa os moleque duro”, canta o artista, em um duplo sentido que expõe a hipocrisia da sociedade: os mesmos que julgam e criticam a garota que vende conteúdo são os mesmos que consomem seu trabalho.



O videoclipe foi dirigido pelo próprio artista, com roteiro e direção divididos com Markim. A câmera e a luz ficaram por conta de Antoni D Lourenço.