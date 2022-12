Gabriel Santana adere à técnica MTOR – Metodologia de Treinamento Otimizando Resultados para desempenho físico

Profissional da Educação Física enaltece empenho do ator em palestra no Rio

O educador físico Mauricio Medeiros tem viajado de norte a sul do país para falar um pouco mais sobre a MTOR – Metodologia de Treinamento Otimizando Resultados. Em suas palestras o profissional tem ressaltado o empenho e aplicação do ator Gabriel Santana e diz que este é um “cara do bem e totalmente focado e dedicado”.

O educador físico Mauricio Medeiros e o “aluno” Gabriel



Idealizador da MTOR, a técnica de execução da musculação, que otimiza resultados, previne e trata lesões e tem levado para as academias até aqueles que não gostam de “puxar ferro”, Mauricio Medeiros só tem elogios a Gabriel Santana, que dias atrás ainda podia ser visto no ar em horário nobre da Globo como Renato, um dos filhos de Tenório, vivido por Murilo Benício, em “Pantanal”.

Um dos motivos é o fato de o artista ter remanejado alguns compromissos em sua agenda para poder conferir o curso presencial que ele ministrou recentemente na Cidade Maravilhosa. Gabriel assistiu a tudo atentamente e ainda se colocou à disposição como modelo no módulo de peitoral. “Será que agora o shape vem?”, questionou, aos risos, enquanto o badalado professor balançava a cabeça como sinal de “sim”.

Gabriel assistiu a tudo atentamente a palestra sobre MTOR de Mauricio Medeiros



Já o outro motivo é o de ver o intérprete de Mosca de “Chiquititas” e de Cleber de “Malhação — Toda Forma de Amar” colocar em prática tudo o que aprendeu nas aulas teóricas e executar os exercícios corretamente na academia. Aprender, segundo destacou Mauricio, é ser capaz de se lembrar. “Quem aprende não depende”, afirmou.