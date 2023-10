Gabriel Pacheco: o artista que transforma música em felicidade

O produtor musical revela como sua paixão pela música o impulsionou

No cenário musical do Brasil, a figura de Gabriel Pacheco brilha intensamente. Como produtor musical, curador, DJ e relações públicas, sua assinatura musical, representada pelo projeto PACHE, conquistou seu lugar em diversas playlists e eventos, desde casamentos até festivais.

Gabriel Pacheco revela que em 2023 decidiu dedicar mais tempo à produção musical

A paixão de Gabriel pela música despertou aos 12 anos, em meio a uma época dourada da música eletrônica. Grandes artistas e DJs viajavam o mundo, apresentando espetáculos que o encantaram. “Era uma realidade bem distante, meio fantasiosa até, mas tinha alguns pontos que me chamavam muito a atenção”, relembra.

Gabriel fala sobre o impacto da música na vida das pessoas

O que mais chamou sua atenção foi a capacidade da música de trazer felicidade e criar momentos únicos. “As pessoas dançavam, eram felizes, sabiam mesmo aproveitar e tornar aqueles momentos únicos. Essa era uma das sensações que me trazia quando via este tipo de conteúdo ou até mesmo ouvia as músicas naquela época”, compartilha o artista.

Essa paixão e a percepção de como a música está presente em nossas vidas diariamente o levaram a se questionar: “Será que eu consigo transmitir felicidade, alegria e bons momentos para as pessoas através da música?”. Esse questionamento foi o ponto de partida para sua jornada na produção musical. Sua motivação, então e agora, é ver as pessoas sentindo bem-estar, autoestima elevada, sorrindo, dançando e vibrando de forma positiva ao ouvirem suas criações.

Gabriel Pacheco entende a importância da curadoria musical na criação de experiências sensoriais memoráveis. Ele enfatiza que a música desempenha um papel essencial em estabelecimentos que buscam oferecer hospitalidade de qualidade. Seus serviços são procurados por locais renomados, como o restaurante Watanabe do Chef Denis Watanabe, Kazuo Asian Cuisine e Emy, ambos do Chef Kazuo Harada, além das unidades do Salão 1838 e MGET.

Além de seu trabalho como curador e produtor, Pacheco também se aventura na criação de novas músicas. Em 2020, ele lançou um remix de “Keep On Rising”, uma música que fez sucesso nos anos 2000. Atualmente, ele está trabalhando em novos lançamentos, incluindo a produção de um álbum, revelando sua constante busca por inovação e crescimento.

O mercado de eventos passou por grandes mudanças nos últimos tempos, especialmente devido à pandemia. Gabriel Pacheco destaca que tocou em eventos corporativos, casamentos e em renomados clubs e bares em São Paulo. Ele acredita que o mercado de eventos deu uma guinada pós-pandemia, com uma série de eventos ocorrendo em curtos períodos, na tentativa de recuperar as perdas causadas pelo período de isolamento.

Com os olhos voltados para o futuro, Gabriel Pacheco revela que em 2023 decidiu dedicar mais tempo à produção musical. Seu objetivo é começar 2024 com o pé direito, lançando novas músicas que carregam sua paixão e amor. Ele anseia estar mais presente nos ouvidos das pessoas e levar sua música, repleta de energia positiva, para shows e apresentações em todo o mundo. Gabriel Pacheco continua sua missão de transmitir felicidade e bem-estar através da música, tornando cada momento especial.