“Nossa mente” é nova parceria explosiva de Gabriel o Pensador e Chemical Surf

Faixa nas plataformas e videoclipe lançado hoje, 1/10, meia noite

A soma das rimas certeiras do Pensador com a pegada poderosa dos DJs e irmãos Hugo e Lucas Gonzales criou a bomba que vai estourar hoje nas plataformas e no Youtube. Revivendo a parceria que deu a Matei o presidente 2 um remix precisamente matador, Gabriel e Chemical trazem em Nossa mente a imbatível mistura de uma letra de críticas contundentes com a força da música eletrônica.

…E eles nos oferecem o medo pra cortar pela raiz qualquer vontade de expressar novas ideias livremente.

Condenar a liberdade sempre foi conveniente pro poder poder manter o poder de foder as nossas mentes. (trecho da letra).

Gabriel e Chemical trazem em Nossa mente a imbatível mistura de uma letra de críticas contundentes com a força da música eletrônica

Sobre a parceria, Gabriel o Pensador comenta:

“O som eletrônico do Chemical Surf e a nossa amizade são a base perfeita pra eu lançar essa letra e provocar ao mesmo tempo o pensamento crítico e a libertação da prisão do próprio pensamento. Até onde a nossa mente é realmente nossa? Temos que nos apoderar de nós mesmos e a música também é uma chave para esse empoderamento. Quando estou no palco com esses dois caras dividindo a vibe única que tem o público deles, somos ao mesmo tempo a fonte que dispara e o alvo que recebe essa energia e esse poder, eu, eles e cada indivíduo da plateia. Essa música vai reforçar essa certeza tão importante na volta da pandemia.”

As gravações do clipe, em que o Pensador aparece como um apresentador de telejornal, foram registradas pelo irmão de Gabriel, Thiago Mocotó, que dividiu com Dree Beatmaker a produção do mais recente single do rapper, Patriota Comunista. A edição é da produtora Seven Digital Content.

O próximo lançamento de Gabriel será um eBook destinado à crianças, chamado ‘A Lâmpada Queimada, o lançamento será no dia 12 deste mês. Quem comprar o livro terá acesso a um bate-papo onde ele e a ilustradora do livro,Tainá Cavalieri, estarão presentes e irão fazer várias atividades com as crianças.