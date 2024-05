Gabriel Gimenes e Emmano lançam “Para Pra Pensar: uma reflexão musical sobre o amor

Um coração partido é combustível para muitas canções, e Gabriel Gimenes está pronto para usar o sentimento e colocar todos para refletir sobre as relações a dois. “Para Pra Pensar”, novo single do cantor, escrito por ele, Emmano e Bruno Chelles do 3030, tem lançamento marcado para 24 de maio, sexta-feira.

Gravado na Ilha da Gigóia, single promete reflexão sobre relações a dois, com toque de Reggae e MPB

A produção da faixa ficou a cargo de Thiago JahBass, sócio e produtor das músicas que saem da talentosa Blessed Records, que também assina a mixagem em áudio espacial em Dolby Atmos disponibilizada nas plataformas.

Com uma reflexão sobre a parceria em um relacionamento, Gabriel analisa os sonhos, objetivos e tudo que está nos planos da vida a dois. O artista revelou que a composição da faixa veio em uma ocasião ao lado de um dos compositores, fazendo com que ambos usassem o que sentiam para a criação e tornasse a parceria perfeita. Emmano, além de co-compositor, também gravou o violão e é intérprete na faixa. “Essa música chegou em um momento de vida que eu e Emmano estávamos passando pelo mesmo processo”, contou.

Ao lado do diretor Diego Barral, a faixa ganha um lyric video, filmado em um local paradisíaco e com filmagens por lentes que deixam todo o talento do artista em evidência. “O lyric video foi gravado nos estúdios da Blessed Records, na Ilha da Gigóia, Rio de Janeiro. Trouxemos através das lentes do Diego Barral, um pouquinho da nossa arte sendo produzida e nossas trocas que são sempre ótimas!”, revelou.

A música chega com muita inspiração no Reggae, MPB e Brasilidades. Além disto, até o final de 2024, o artista promete lançar mais algumas surpresas e novas músicas. A expectativa é alta para que “Para Pra Pensar” não só faça refletir, mas também emocione e inspire o público a valorizar as relações e os sentimentos compartilhados.