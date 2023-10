Gabriel Elias, número 1 nas rádios do Brasil, faz show de lançamento de novo álbum

O show do álbum Várias Ondas acontecerá no próximo domingo (8) e contará com participações especiais de Maneva, Teatro Mágico e Roberta Campos

Uma das vozes jovens mais importantes da atualidade, Gabriel Elias, que está em primeiro lugar nas rádios do Brasil, lança neste domingo, dia 8 de outubro, o álbum “Várias Ondas” na Casa Natura Musical, em São Paulo. A apresentação contará com participações das bandas Maneva e Teatro Mágico e da cantora Roberta Campos.

“Várias Ondas”, mais novo projeto fonográfico de Gabriel Elias, é pautado em colaborações com artistas de diferentes segmentos como Maneva, Melim e Zeca Baleiro, e já está disponível em todas as plataformas digitais. O álbum é um ponto de intersecção entre a sonoridade praiana do cantor que abre um diálogo musical com diferentes tribos.

O espetáculo promete não apenas destacar as novas faixas, mas também incluir sucessos que marcaram a carreira do cantor, como “Pequena Flor”, “Fiz Esse Som Pra Você” e “Somos Instantes”, esta última em parceria com Vitor Kley.

Gabriel Elias, um dos principais nomes da nova geração da música brasileira, acumula uma carreira impressionante, com mais de 500 milhões de streams em plataformas de música e apresentações ao lado de artistas renomados como Jason Mraz, SOJA e Donavon Frankenreiter, além de participações em festivais de renome, como Planeta Atlântida, Planeta Brasil e Rock in Rio.

Mineiro com os pés na areia, Gabriel Elias fala sobre o novo álbum: “É um sentimento de realização muito forte, um sonho poder contar nesse álbum com participações de artistas que são meus ídolos. Uma vez me disseram que tenho alma de aprendiz, por sempre querer aprender algo novo, ter a participação desses artistas no ‘Várias Ondas’ foi uma grande aula, um presente.”