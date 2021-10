Com mais de 1,5 milhão de inscritos no Youtube, Gabriel e Shirley comemoram sucesso de canais criados para divertir toda a família

A iniciativa de entrar para a plataforma partiu de Gabriel, em 2017, para tentar ajudar Shirley a superar a depressão

Gabriel e Shirley são referência na internet com conteúdos diversos para toda a família, que vão desde gameplays, paródias, desafios e vlogs até webséries. O sucesso é tanto, que o casal têm atingido um número cada vez maior de espectadores e não só com as crianças, pré-adolescentes e pais também fazem parte desse grupo de fãs.

O projeto que começou como uma ideia de Gabriel para ajudar Shirley a superar uma grave depressão, acabou se tornando um fenômeno. Atualmente O casal, é dono dos canais “Gabriel e Shirley” e “Gabriel e Shirley 2.0”, e já acumulam no Youtube mais de 1, 5 milhão de inscritos e no TikTok são mais de 2 milhões de curtidas.

Desde 2017 na plataforma de vídeos, Shirley explica a iniciativa de Gabriel, em introduzi-los ao mundo dos “influencers”, era uma forma de tentar manter sua atenção em outros assuntos e combater o período difícil que estava vivendo:

“O nosso primeiro canal foi criado pelo Gabriel com o intuito de me distrair. Eu estava passando por um momento crítico de depressão quando ele teve a ideia. Foi pensando em algo que pudesse ocupar minha mente e que se desse certo poderia ser uma renda extra para nossa família, assim nasceu o Aquarela Kids e deu muito certo”.

Gabriel também conta que nesse primeiro momento o conteúdo deles era focado em animação, mas logo sentiram a necessidade de ter um contato mais próximo com a audiência: “Entendemos que a plataforma estava dando mais visibilidade para conteúdos que aproximavam as pessoas. Decidimos, em setembro de 2019, criar o canal ‘Gabriel e Shirley’. Foi a melhor decisão que tomamos”.

Criado um pouco antes do isolamento social começar devido a pandemia da Covid 19, o canal teve um grande impulso com a quarentena. Com boa parte da população em casa, o engajamento dos conteúdos teve um aumento bastante significativo:

“Fomos surpreendidos com este boom do canal porque foi muito rápido. Obviamente a pandemia acelerou esse processo, pois as pessoas tiveram que ficar mais tempo em casa. Com o crescimento rápido, nos dedicamos ainda mais para fazer o canal acontecer. Começamos 6 meses antes da pandemia e passamos a ficar mais tempo em casa, para podermos criar mais.”

Entre os tantos conteúdos de sucesso criados pelos dois, um, além de ter sido um dos mais assistidos pelo público, tem um fato curioso por trás. Trata-se de uma websérie idealizada antes da pandemia e o enredo fala sobre uma invasão alienígena, onde ninguém podia sair de casa sem máscara, para não se contaminar com uma fumaça verde. “Parece até que foi uma premonição”, diz Shirley.

Mesmo com a expansão do canal, Gabriel ressalta que o afastamento físico foi ruim, pois gostariam de conhecer mais de perto os novos inscritos: “Gostaríamos muito de poder retribuir o carinho de todos por nós com um encontro, um abraço, um evento, não vemos a hora de que isso aconteça”.