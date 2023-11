Gabriel Coppola fala sobre experiência de estudar na New York Film Academy, de Los Angeles

Gabriel integra o elenco de “Além do Guarda-Roupa”, da HBO Max. Enquanto vivia nos EUA, ator integrou o time de alunos da New York Film Academy e estudou atuação com o renomado produtor teatral Léo Fuchs

Gabriel Coppola, ator brasileiro que atualmente integra o elenco da série da HBO Max “Além do Guarda-Roupa”, realizou o sonho de estudar na renomada New York Film Academy (NYFA), em Los Angeles, compartilhou suas experiências e destacou a importância desses estudos para sua carreira. A NYFA, situada no coração do cinema, é conhecida por oferecer programas de ensino de alto nível no campo da atuação e do cinema.

Gabriel Coppola fala sobre estudar na New York Film Academy, de Los Angeles

O ator estudou na renomada faculdade enquanto vivia nos EUA. Ele viveu a experiência por cerca de 1 ano, tendo tido a oportunidade de aprender diferentes modalidades da atuação. “Estudar na New York Film Academy de Los Angeles foi um dos maiores sonhos que um ator poderia realizar, especialmente como brasileiro com o sonho americano de fazer parte da cultura de Hollywood”, declara Coppola.

“Poder estudar em Hollywood, onde a magia do cinema acontece, fez-me sentir que eu pertencia àquele lugar naquele momento da minha vida. Foi uma experiência muito especial estudar atuação e cinema onde a indústria cinematográfica está mais ativa nos dias de hoje”, compartilhou.

Gabriel Coppola estudou na NYFA e fez aulas com o renomado produtor de teatro Léo Fuchs

Sobre a rotina de estudos, ele conta: “Eu não vou mentir que era puxado. Foi a primeira vez que eu me mudei e fui morar sozinho, em outro estado… Era uma rotina intensa, lembro que eu tinha aula das 10h da manhã e saia da faculdade às 11h da noite, sabe? Mas fazendo o que eu amo, claro, que é a atuação. Tinham diferentes matérias sobre atuação, aulas teóricas e tudo mais, mas era uma delícia. Nem reclamava, muito pelo contrário, eu adorava ficar na escola todo esse tempo. As aulas, algumas eram chatas, porque eram 3h de aula cada matéria, mas era uma delícia dirigir até a escola, passar pelos sets de Hollywood e todos os estúdios. A gente tinha vista da Warner Brothers, da Universal Studios também… Nossa, era surreal… Via aquela caixa d’água famosa, que tem na abertura de vários filmes de Hollywood, que é da Warner. Nossa, muito bacana! E hoje em dia estou em uma série deles pela HBO Max”.

Gabriel Coppola

Por lá, durante seus estudos na NYFA, ele teve a oportunidade de conhecer grandes estúdios de cinema de Hollywood, como a Warner Bros. Os alunos frequentemente trabalhavam nos sets de filmagem, onde atores, diretores e estudantes de diversas áreas colaboravam para criar filmes em sets famosos. “Eu já estive no set de Pretty Little Liars, The Good Place, Once Upon a Time… In Hollywood do Tarantino com o Brad Pitt e a Margot Robbie… Nossa, só de pisar nesses sets, onde esses atores pisaram para gravar as cenas deles, você fica de boca aberta com tudo, é que até hoje eu acho que não processo”, completa Coppola.

A passagem pela NYFA proporcionou ao ator uma notável trajetória repleta de experiências, e isso em um período surpreendentemente breve em sua carreira. Com apenas 19 anos de idade, Gabriel já conquistou a oportunidade de realizar diferentes testes para grandes produções, tanto internacionais como Euphoria, Sex Education, quanto grandes sucessos nacionais, entre eles a novela global Travessia, Malhação e as séries De Volta aos 15 e Turma da Mônica Jovem.

Ainda nos EUA, Gabriel também viveu a experiência de aprimorar ainda mais seu talento como ator em um curso de atuação com o renomado produtor de teatro Léo Fuchs. O estudo foi no período de pandemia e ajudou o ator a não ficar parado naquela época difícil. “Foi uma experiência incrível. Foi realmente uma delícia e eu aprendi muito”. Atualmente ele integra o elenco de “Além do Guarda-Roupa”, seu primeiro projeto oficial no audiovisual e em uma grande empresa de streaming, a HBO Max. A trama é inspirada nos dramas coreanos.

“Não tinha outro lugar do mundo que eu pertencia mais a não ser ali, naquele momento da minha vida. Foi muito especial poder estudar atuação e cinema onde é a residência da indústria hoje em dia”, finaliza.