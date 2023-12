Gabriel Braidotti ensina a ganhar muito dinheiro na representação comercial

”Empresário e representante comercial explica que é possível “se transformar em vendedor”

Como ganhar muito dinheiro sendo representante comercial? É possível? A resposta, segundo o empresário e representante comercial, Gabriel Braidotti, é sim e ele ensina como alcançar este objetivo.

Gabriel Braidotti, paranaense de Curitiba, conta que começou a carreira de representante comercial achando ser fácil fazer vendas. “Eu achava que era só ser simpático e atender bem o cliente e que eventualmente todo mundo ia comprar comigo”, diz. Entretanto, ele explica que percebeu que ser um bom vendedor ia muito mais além. “Eu fiz meu primeiro mês de vendas, foi um resultado muito pequeno, de 270 reais, lembro até hoje. Entã0,o eu percebi que eu tinha que me formar, eu tinha que me transformar em vendedor, tinha que virar um representante comercial profissional, Com comecei a fazer treinamentos – o primeiro que eu fiz foi o do Jordan Belfort, o lobo de Wall Street – estudei o método por anos e anos e anos e os meus resultados começaram a aparecer”, relembra.

Apesar dos bons resultados, Gabriel conta que era preciso mais. “Eu me tornei muito bom tecnicamente, mas eu percebi que eu não era muito bom operacionalmente. Ou seja, eu sabia as técnicas de venda, mas eu não abria o número, o volume de oportunidades suficientes para gerar os resultados que eu queria. Então o pulo do gato para mim foi em 2014, quando nós tivemos a crise financeira no Brasil e muitos dos meus clientes ficaram inadimplentes e a minha renda por causa disso baixou, foi que eu decidi aumentar a operação. O que eu quero dizer para aumentar a operação? Aumentar o volume de trabalho. Eu comecei a visitar mais, falar com mais clientes, falar mais vezes com os mesmos clientes. Eu aumentei o volume de trabalho, a minha produção de trabalho e aí, lá em 2018, foi quando todo esse plantio que eu tinha feito desde 2014 com esse alto volume de trabalho se pagou. E eu saí da renda que eu tinha para os meus primeiros 20 mil reais por mês em salário, em comissões. Então foi um pulo bastante grande de renda para mim, foi bem significativo. Hoje, obviamente, esses números já foram ultrapassados com bastante distância, porque eu aprendi a lição”, conta.

O sucesso alcançado, com grande parte do mercado o conhecendo, o empresário conta que hoje tem um faturamento de sete dígitos em sua empresa todos os anos. Para que outros alcancem essa marca, ele destaca que é preciso uma mudança de mentalidade. “Todos os representantes comerciais são empresas, eles são negócios, então eles têm que se enxergar dessa forma. A partir do momento que você se enxerga dessa forma, você começa a ver algumas coisas. A primeira delas é a seguinte: eu preciso investir mais no meu negócio. Então você começa a fazer investimentos melhores na sua própria formação como representante comercial da mesma forma que eu fiz”, diz.

No ramo há 12 anos, Gabriel Braidotti conta que continua se capacitando até hoje. Além disso, ele compartilha toda a experiência adquirida. Em um dos casos, ele acabou transformando um cliente em amigo e depois em um sócio que hoje fatura alto ao seu lado.”O meu melhor caso é a pessoa que hoje é minha sócia em dois negócios. Foi um amigo meu, começou como cliente, ele me contratou para dar uma consultoria para ele, ele também é representante comercial. Eu dei consultoria, dei treinamentos, ele se formou, ele confiou no método, começou a fazer o mesmo trabalho que eu faço e hoje ele vende tanto quanto eu. Vai fechar mais de 500 mil reais em comissões esse ano, sozinho, sem equipe nenhuma. Então olha o potencial que esse cara tem. Ele começou sem nenhuma carteira de clientes, sem nenhuma carteira de relacionamento, treinou comigo, eu ensinei a ele o que fazer, ele fez um trabalho fantástico, cresceu e dentro de 5 anos já estava ganhando 200, 250 mil reais por ano. E agora continua crescendo”, revela.

Para aqueles que se interessaram em saber os primeiros passos para se tornar um representante comercial de sucesso, Gabriel Braidotti dá cinco dicas preciosas:

1) Invista em você: Você é o seu melhor investimento. Faça cursos, leia livros, vá em palestras, aprenda o que é bom, descarte o que não é bom, mas siga evoluindo como pessoa por meio do estudo pessoal. Em especial, leia a Regra 10X, de Grant Cardone.

2) Se veja como um negócio: Independente de você ser uma pessoa só, você ainda é um CNPJ. Você é uma EMPRESA. Se veja e se trate como uma. Separe a conta bancária PJ da PF, contrate pessoas para te ajudar na operação, trabalhe das 8h00 às 18h00, não trate de assuntos pessoais durante o horário comercial, contrate bons consultores, invista em marketing, branding e networking. Em outras palavras: espelhe as ações de empresas de sucesso.

3) Foque na Operação Comercial: Garanta que sua operação comercial esteja funcionando. Aprenda sobre como uma operação comercial deve funcionar e faça ela rodar. Técnicas de vendas são muito importantes, mas não adianta saber todas as técnicas do mundo e ter 10 leads para trabalhar. É melhor ter duas ou três técnicas e ter 1000 leads para trabalhar. Faça o que for necessário para ser conhecido pelos seus potenciais clientes e lembrado por aqueles que já te conhecem.

4) Seu sucesso vai custar muito mais do que você imagina: Você quer ter sucesso, eu também quero. Grant Cardone diz que o sucesso custa muito mais do que imaginamos e eu sou prova viva disso. Se você acha que tem que falar com 100 clientes este mês para bater a sua meta de faturamento, se prepare para falar com 1000. Se você acha que ler um livro por ano é bom, pense de novo e se prepare para ler 10. Seu sucesso vai custar muito mais trabalho, marketing, prospecção e visitas ativas do que você imagina. Esta é a única forma de garantir com certeza o faturamento que você quer ter como empresa.

5) Prometa demais e entregue mais ainda: Outra filosofia de Grant Cardone. Nós conhecemos o ditado “prometa de menos e entregue de mais”, mas eu quero sugerir você fazer melhor: Prometer demais e entregar mais ainda! Entregue mais do que o seu cliente espera no que diz respeito a serviço e atendimento. Lembre também que a sua representanda também é o seu cliente! Seja profissional e entregue relatórios de visitas e de ações realizadas no mês, pelo menos, mas quanto mais informação você der para a representada, mais certeza ela terá de que você está trabalhando para ela, mais ela vai confiar em você e mais, ela vai querer você satisfeito com ela!