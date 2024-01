Gabi fez último show com seus irmãos no Melim, antes de entrar no BBB 2024

Última apresentação da turnê “Quintal” marca o fim de uma era para o grupo

Em uma noite de celebração e emoção, a banda Melim encerrou um capítulo brilhante de sua carreira com o último show da bem-sucedida turnê “Quintal”. O palco foi o “Réveillon do Park”, em Alto Oeste Potiguar, Rio Grande do Norte, onde milhares de fãs se reuniram para testemunhar o encerramento de um ciclo repleto de sucessos.

Desde abril, os irmãos Gabi, Rodrigo e Diogo Melim percorreram o Brasil com a turnê “Quintal”, um espetáculo que não apenas revisitou os sucessos aclamados, como “Ouvi Dizer” e “Meu Abrigo”, mas também destacou as faixas do mais recente álbum homônimo. Com mais de 20 milhões de streams nas plataformas digitais, o álbum é uma jornada introspectiva com 17 faixas, todas acompanhadas de videoclipes, e conta com parcerias de renomados artistas nacionais.

Considerada um dos maiores fenômenos dos últimos anos, a trajetória da banda Melim começou em 2015, quando Gabriela foi convidada para participar de um festival de música no Rio Grande do Sul. O sucesso e a recepção calorosa do público levaram os irmãos a unirem-se musicalmente, iniciando uma jornada que os levou ao reality show Superstar em 2016, seguido pela assinatura com a Universal Music Brasil.

Com apenas 8 anos de carreira, a banda acumulou 31 certificados de sucesso, incluindo um Disco de Diamante Triplo pelo hit “Meu Abrigo”. Em 2019, foram indicados ao prêmio Multishow e ao Grammy Latino, lançando dois álbuns de estúdio, sendo o último, “Por Amores e Flores”, responsável pela segunda indicação ao Grammy Latino.

A despedida da banda Melim não é um adeus definitivo, mas sim o início de novos capítulos. Os irmãos Gabi, Rodrigo e Diogo anunciaram que seguirão em carreira solo, deixando para trás uma história musical marcada por conquistas, parcerias memoráveis e milhões de corações conquistados através de suas melodias envolventes. A edição do BBB 2024 contará com a presença de Gabi.