Gabi Brandt choca a internet ao anunciar que se tornou pastora

Hoje, sábado (11), às 23h, vai ao ar o programa “Mega Senha” com a participação da influenciadora Gabi Brandt, de 25 anos, que fez uma revelação bombástica durante a gravação: “Somos pastores. Meu sogro (Márcio Pôncio), minha sogra (Simone Pôncio), meu marido e eu. Nunca tinha falado isso em público. Imagina as profecias e loucuras que rolam naquela casa”, chocando a internet — e seu nome foi parar nos trend topics do Twitter.

Posts como “perdemos Gabi Brandt”, “Não, mas e a Gabi Brandt que virou pastora, eu conheci ela no de férias com ex, gente KKK o que rolou” e outros tweets relembrando as falas e palavrões que a ex participante do reality show de pegação da MTV, “De Férias com Ex”, dizia no programa, viralizaram.



O anúncio do cargo pastoral veio durante a gravação do programa “Mega Senha” que vai ao ar nesse sábado (11)

A influenciadora é casada com o cantor Saulo Pôncio e é mãe de Davi, 2 anos, e Henri, 10 meses. Gabi ainda afirma seu desejo de que os filhos sigam o mesmo caminho religioso da família Pôncio: “Ainda não são [pastores], mas serão se Deus quiser”, afirma.

Gabi e Saulo tiveram um relacionamento conturbado no início da relação

Márcio Poncio, pai de Saulo e Sarah Pôncio, é líder da Igreja Pentecostal Anabatista, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O pastor também é empresário e dono de uma distribuidora de tabacos. Simone, por sua vez, também é empresária e pastora, assim como o marido, o filho e a nora.