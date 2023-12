Gaabor: de novata a gigante – eletroportáteis conquistam o Brasil

Marca de eletroportáteis registra aumento de vendas de 195% durante a Black Friday, mira expansão e planeja alcançar R$ 80 milhões em 2024

A Gaabor, marca de eletroportáteis que chegou ao Brasil no final de 2022, consolidou-se como uma potência no mercado brasileiro em 2023, atingindo um faturamento de R$ 40 milhões. Com um portfólio robusto e produtos de alta tecnologia, a empresa tornou-se líder de vendas no Sudeste Asiático, surpreendendo positivamente com sua expansão no Brasil.

O CEO da Gaabor, Scott Ye, expressou sua satisfação com o sucesso da marca no país e revelou planos ambiciosos para 2024. Além de levar produtos para lojas físicas de parceiros, a empresa pretende realizar mais ativações e expandir suas conexões, consolidando ainda mais sua presença no mercado brasileiro.

Entre os produtos de destaque da Gaabor estão as air fryers, consideradas o carro-chefe da marca. Scott Ye destacou que as fritadeiras e panelas de pressão elétricas foram os produtos mais vendidos em 2023, com a recém-lançada air fryer pocket ganhando destaque durante a Black Friday, especialmente para quem mora sozinho.

Falando em Black Friday, a Gaabor experimentou um recorde de vendas nesse período, registrando um aumento impressionante de 195% em comparação ao ano anterior. Com base nesse desempenho excepcional, a empresa projeta dobrar a quantidade de produtos vendidos e o valor de faturamento em 2024, almejando alcançar a marca de R$ 80 milhões.

A presença da Gaabor se estende por diversos e-commerces e marketplaces, incluindo Mercado Livre, Shopee, Amazon, Casas Bahia, Magalu, 2Eletro, Spaceyy e Seven Glass, reforçando sua posição como uma marca de eletroportáteis de renome no cenário brasileiro.