Fundação Behring oferece bolsas de 100% para Harvard, MIT e Columbia

Sem dúvida alguma uma das faculdades mais disputadas do mundo é a Harvard! Quem nunca mencionou, por vezes em tom de brincadeira, a célebre frase: “Estudei em Harvard”? Pois bem! Você pode realizar esse sonho através da Fundação Behring.

A Fundação está oferecendo bolsas de 100% para Harvard, MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) e Columbia. O oferecimento de bolsas pela Fundação Behring tem como objetivo destravar o potencial de talentos brasileiros para a economia digital, e também motivá-los a ter um compromisso em apoiar o ecossistema de tecnologia e empreendedorismo no Brasil.

Podem concorrer para as Behring Scholars estudantes brasileiros, ou que residam no Brasil, aprovados nos programas que mantém parceria com a Behring. Não é necessário realizar inscrição para as bolsas ofertadas pela Fundação Behring. Todos os alunos aprovados no processo de candidatura das universidades serão considerados na seleção realizada pela universidade parceira.

E ir se preparando no Inglês para estar em Harvard, é um dos primeiros passos. Para a CEO da Minds Idiomas, rede de idiomas, Leiza Oliveira, o Inglês é o alicerce para as conquistas das bolsas de estudos e/ou estudar por conta própria no exterior. “Ter um segundo idioma, o inglês, permite ir adiante de suas metas e conseguir passar nos testes de nivelamento. O idioma é muito importante para quem está no nível superior e pretende fazer um curso fora do país. É uma chave de ouro para quem deseja abrir portas no decorrer de sua carreira”, explica Leiza.

CEO da Minds Idiomas, rede de idiomas, Leiza Oliveira

