“Fui aceito em Harvard”: Aldo Grisi comemora curso sobre Obesidade e Emagrecimento na universidade americana

O médico baiano Aldo Grisi fará curso sobre atualização em obesidade e emagrecimento na maior universidade do mundo, Harvard Medical School.

O curso intitulado “Blackburn Course in Obesity Medicine: Obesity Medicine Board Review” da Universidade de Harvard é considerado um dos principais eventos mundiais de atualização sobre o tratamento da obesidade. E trata da epidemiologia, mostrando que mesmo com todas as medidas para controle da doença, o que observamos é um aumento mundial no número de obesos.

“Acho que o curso será muito interessante, pois quero buscar observar sobre o grande aumento de casos da obesidade em pacientes; e também, porque acredito que esse tema se relaciona com diversas áreas como nutrição, cirurgia, endocrinologia, gastroenterologia e saúde mental. Então, estou muito curioso pelo conhecimento que o curso irá me proporcionar”, conta Grisi, entusiasmado.

Com os estudos em Harvard, o especialista Aldo Grisi, trará o que há de mais atual, seguro e eficaz no tratamento de uma das doenças que mais cresce no mundo, a obesidade.

