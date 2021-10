Fronteiras dos Estados Unidos reabrem com novas exigências para turistas

Fronteiras reabrem no próximo dia 8 com rígidos procedimentos e regras

A Casa Branca oficializou, através de nova proclamação assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, as novas regras, exigências e protocolos para a entrada de turistas nos Estados Unidos. As fronteiras serão reabertas a partir do dia 8 de novembro.

A lista de restrições é válida para todos os estrangeiros, incluindo aqueles que não tem restrições de entrada atualmente. E as medidas incluem crianças (menores de 18 anos não precisam estar vacinados, mas entre 2 e 18 anos precisam do teste negativo). Biden evidenciou que as regras serão válidas para todos os países, focando em medidas na obrigatoriedade de vacinação para os visitantes.

As fronteiras terrestres do México e Canadá para entrar nos Estados Unidos, serão reabertas no dia 8 também, mesmo para viagens de turismo. Mas será preciso apenas apresentar certificado de vacinação. Cidadãos americanos não vacinados voltando para casa terão de apresentar teste negativo feito 24 horas antes do embarque.



Leia agora as exigências feitas:

1 – Teste de covid negativo precisará ser apresentado e feito dentro do prazo de três dias antes do embarque para o país. O teste rápido de antígeno é aceito e também passa a ser aceito no retorno ao Brasil;

2 – O passageiro precisará passar às companhias aéreas dados de contato para possível rastreamento no caso de doença ou contato com infectados. Um e-mail e um número de telefone estão entre as exigências. As medidas valem para todos os visitantes estrangeiros, mesmo de países que hoje não estão na lista de restrições.

3 – As crianças a partir de 2 anos deverão apresentar teste negativo, já que não podem ser vacinadas (até 12 anos em alguns países). Assim, menores até 18 anos estão isentos de apresentar a prova de vacinação, assim como pessoas com enfermidades que impedem a vacinação — mas terão de apresentar teste negativo para Covid-19;

4 – Crianças abaixo de 2 anos não precisam do teste;

5 – Pessoas com viagens essenciais de cerca de 50 países com vacinação ainda com índice abaixo de 10% também entrarão nas exceções. Os brasileiros continuam necessitando de visto para entrar nos Estados Unidos, mas os consulados ainda não reabriram em nosso país e a previsão é de que haja milhões de vistos vencidos precisando ser renovados, além de outra boa quantidade de novos vistos — o que é uma grande promessa de caos.;

6 – O certificado de vacinação precisará ser apresentado (o embarque precisa ser quinze dias depois da dose única ou segunda dose). Serão aceitas as vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS): Johnson & Johnson/Janssen; Pfizer-BioNTech; Oxford-AstraZeneca/Covishield; Sinovac/Coronavac; e Moderna Sinopharm. O mix de vacinas feito no Canadá também será aceito;

7 – Uso obrigatório de máscara durante toda a viagem será mantido.