Frente em defesa do samba e do carnaval será lançada por Quaquá na Câmara dos Deputados

Idealizador de camarote que convidou Lula e mais de 100 parlamentares, deputado ressalta valor da festa para a economia, que movimentará R$ 4,5 bilhões no Rio

O mundo do samba começou a luta para entrar na agenda oficial do Poder Legislativo. A criação de uma Frente Parlamentar em Defesa do Samba e Valorização do Carnaval Brasileiro é a primeira proposta do deputado federal Quaquá (RJ), vice-presidente nacional do PT, à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Quaquá é o idealizador do camarote Favela, no sambódromo, que este ano poderá receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Quacá exalta a importância do Carnaval para a economia do Brasil. Só no Rio serão movimentados 4,5 bilhões de reais

A profissionalização do setor, segundo o deputado, é um dos objetivos da iniciativa de levar o debate ao parlamento. “Todo grande país investe para ganhar a hegemonia cultural do mundo. O samba, como tudo que vem da cultura popular, tem sido relegado ao segundo plano. Chegou a hora de valorizar esse diamante negro da cultura brasileira”, diz Quaquá. “O samba é uma das marcas do Brasil no exterior e é fruto de uma cultura genuinamente brasileira, vinda das classes populares e da favela, herdeira dos tambores africanos de nossas favelas.”

Rio espera R$ 4,5 bilhões

A Prefeitura do Rio espera uma movimentação econômica de R$ 4,5 bilhões no Carnaval deste ano, 12,5% a mais do que em 2020, a última festa completa antes da pandemia. Desse montante, só o Carnaval de rua deve ser responsável por R$ 1,2 bilhão, um crescimento de 20% em relação a 2020, último ano em que os blocos desfilaram na cidade. Os números são da segunda edição do estudo Carnaval de Dados, uma publicação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS) em parceria com o Instituto Fundação João Goulart e com a Riotur.

Deputado Federal Quacá apresenta proposta de criação de uma Frente Parlamentar em Defesa do Samba e a Valorização do Carnaval

A instalação da frente precisa de 198 assinaturas de deputados. Não parece ser difícil. O camarote Favela, criado por Quaquá e organizado por Gabriela Lopes, sua esposa, está preparado para receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva este ano e já tem mais de 100 confirmações de deputados e senadores.

Altas autoridades do Executivo também estarão lá, como os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Márcio Macedo (secretário-geral da Presidência) e Ruy Costa (Casa Civil) e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, entre outros.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, vai dar um show na festa, com previsão de receber cerca de 1.200 convidados por dia. O bloco dos artistas será numeroso no camarote. Além da ministra, estão confirmados nomes como Jorge Aragão, Sandra de Sá, Júlio Sereno, Arlindinho, Jô Borges, a equipe Furacão 2000 e centenas de sambistas.