Freixenet brinda com estilo nas praias de Punta del Este e Angra dos Reis

Cavas icônicas encantam mais de 10 mil pessoas em festas exclusivas nos destinos paradisíacos

Embarcando rumo a destinos paradisíacos, a Freixenet, conhecida por seus icônicos Cavas, brindou o Réveillon com mais de 10 mil pessoas em festas exclusivas em Punta del Este e Angra dos Reis. A marca elevou a celebração da virada de ano a um novo patamar de glamour e sofisticação, conquistando as noites agitadas desses destinos deslumbrantes.

De Punta del Este, com suas praias deslumbrantes e arquitetura elegante, às festas tradicionais como a Détraqué do Fasano e a Artsy do Atchugarry Museum, a região se tornou o palco de experiências inesquecíveis para um público exclusivo. Freixenet marcou presença em diversas festividades, incluindo a estreia da marca como patrocinadora oficial do primeiro Réveillon da revista Vogue, em Angra dos Reis.

O local escolhido para o evento em Angra dos Reis foi o Campo de Golfe do FRAD.E, um complexo residencial de alto luxo, que inclui o exclusivo Hotel Fasano Angra dos Reis. O ambiente fascinante à beira-mar proporcionou o cenário perfeito para uma noite de glamour e celebração, com um line-up repleto de estrelas.

Além das festas agitadas, Freixenet surpreendeu ao lançar uma edição limitada de seus icônicos rótulos Cordón Negro e Carta Nevada. As clássicas embalagens pretas e douradas, detalhadas com folhagens tropicais, tornaram-se uma ótima sugestão de presente para as festividades e um item especial colecionável.

Lançado originalmente em 1974, Freixenet Cordón Negro, apreciado por seu frescor e aromas de frutas cítricas, é perfeito para acompanhar aperitivos, carnes e risotos. Já o Carta Nevada, produzido desde 1941, é refrescante e bem equilibrado, ideal para harmonizar com aperitivos e sobremesas.

Em resumo, a Freixenet deixou sua marca em um Réveillon de luxo, celebrando a vida com charme e elegância, conquistando Punta del Este e Angra dos Reis com suas Cavas icônicas e criando momentos inesquecíveis para os amantes de celebrações sofisticadas.

Os rótulos especiais em edição limitada já estão disponíveis no site oficial da marca.