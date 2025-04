Frei Gilson terá dia beneficente na Festa do Peão de Barretos

No dia 22 de agosto, sexta-feira, o Palco Amanhecer recebe os shows de Luiz Cláudio & Giuliano e Henrique & Diego. Neste dia, o evento já tinha anunciado na grade musical Bruno & Marrone, Hugo & Guilherme e Murilo Huff, no Palco do Estádio de Rodeios. Já no Palco Amanhecer tocam também Munhoz & Mariano, Us Agroboy e VH & Alexandre.

A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos.

Já a segunda-feira, dia 25 de agosto, aniversário de Barretos e feriado municipal, será uma data beneficente, com a apresentação de Frei Gilson no Palco Estádio, a partir das 20h30. A entrada será solidária, mediante a doação de 1 quilo de alimento (arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão ou leite).

No mesmo dia, se apresentam no Palco Amanhecer as duplas Gian & Giovani e Augusto & Atílio.

Programação musical

O line-up da Festa já conta com mais de 30 atrações confirmadas nos palcos Estádio e Amanhecer.

Confira os já anunciados:

“Barretão 70tão” com Edson & Hudson, Rionegro & Solimões e César Menotti & Fabiano no Palco Estádio

Dia 21/08 – Fernando & Sorocaba, Guilherme & Santiago e João Bosco & Vinícius.

Dia 22/08 – Palco Estádio: Bruno & Marrone, Hugo & Guilherme e Murilo Huff. Palco Amanhecer: VH & Alexandre, Munhoz & Mariano, Luis Cláudio & Giuliano, Henrique & Diego, Us Agroboy.

Dia 23/08 – Palco Estádio: Ana Castela (Embaixadora), Zé Neto & Cristiano, com participação de Diego & Arnaldo, e Nattan. Palco Amanhecer: Guilherme & Benuto, Maria Cecília & Rodolfo, Léo & Raphael, Jiraya Uai e Diego & Arnaldo

Dia 24/08 – Palco Estádio: Matheus & Kauan, Léo Foguete e Felipe & Rodrigo.

Dia 25/08 – Palco Estádio: Frei Gilson.- Palco Amanhecer: Gian & Giovani e Augusto & Atílio

Dia 26/08 – Palco Amanhecer: Bruno & Barretto e Jads & Jadson.

Dia 27/08 – Palco Estádio: Daniel e projeto “Cê Tá Doido” com Ícaro & Gilmar, Panda e Humberto & Ronaldo. Palco Amanhecer: João Villa & Rafael e Lorena Cristine.

Dia 30/08: “Barretão 70tão” com Edson & Hudson, Rionegro & Solimões e César Menotti & Fabiano no Palco Estádio

Ingressos

As entradas estão disponíveis exclusivamente no site barretos.totalacesso.com, com mais de dez setores disponíveis.

