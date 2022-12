Franquia QuantumLife oferece tratamentos de ponta em soroterapia e se mostra negócio rentável

Ao integrar aspectos da abordagem ortomolecular, aliados à estética, bem-estar e saúde mental, empresa segue tendência mundial em qualidade de vida

Especializada em soroterapia, a clínica de medicina integrativa Quantum Life surge com a intenção de oferecer mais cuidados com a saúde física, além do bem-estar e equilíbrio mental. E, para além do aspecto terapêutico, o impacto causado pela empresa está no modelo de negócio oferecido.

Especializada em soroterapia, a Quantum Life surge com a intenção de oferecer mais cuidados com a saúde física, além do bem-estar e equilíbrio mental



Por reunir soluções na área da saúde que agregam estética e bem-estar, novas abordagens terapêuticas para tratar dores, entre outras, a empresa oferece aos franqueados um negócio que representa uma nova tendência mundial.

O grande impacto gerado pela abordagem ortomolecular, através da soroterapia, se multiplica em serviços como estética e emagrecimento ortomolecular, saúde mental, tratamento de dores crônicas e outros.

Por reunir soluções na área da saúde que agregam estética e bem-estar, novas abordagens terapêuticas para tratar dores, entre outras, a empresa oferece aos franqueados um negócio que representa uma nova tendência mundial



O envelhecimento mundial da população confirma que longevidade é um ganho deste século. Por outro lado, as pessoas maduras buscam cada vez mais viver com saúde e qualidade. Há também as pessoas jovens que já descobriram, hoje, os benefícios de viver de forma mais saudável, segundo os preceitos ortomoleculares.

O corpo clínico da franquia é gerenciado e treinado por Dra. Letícia Fontes e Stefanno Polidoro



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informações do Sebrae, por exemplo, apontam questões que estimulam negócios focados na qualidade de vida, como: nesta fase de pós-pandemia, os consumidores têm mostrado tendências mais sensíveis em relação aos cuidados com a saúde; a busca por tratamentos que sejam preventivos tem ganhado cada vez mais adeptos, e tanto entre pessoas maduras, quanto entre jovens, a busca por cuidados que integrem a saúde física e a mental têm sido cada vez mais comuns. Por todos estes aspectos, a QuantumLife se mostra um modelo de negócio, de fato, promissor.

A rede de franquias oferece duas opções para quem deseja abrir o negócio, sendo uma delas com investimento de R$59.900



A rede de franquias oferece duas opções para quem deseja abrir o negócio: o Modelo Poket, com investimento de R$59.900, faturamento médio mensal de R$ 80 mil, lucratividade média entre 25% e 25%, retorno médio de 6 a 12 meses, estoque de R$ 7 mil e capital de giro de R$ 20 mil, e o QuantumLife, com investimento de R$ 300 mil, faturamento médio mensal de R$ 125 mil, lucratividade média entre 22% e 28%, retorno médio de 10 a 15 meses, estoque de R$ 10 mil e capital de giro de R$ 60 mil.