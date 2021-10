Após assumir sexualidade e postar foto com namorado, Franklin David ganha mais seguidores nas redes sociais

“Só queria dizer aos quatro cantos que estava feliz”; O apresentador comenta também que recebe só elogios em suas fotos e poucos ataques

Contra a maré, o apresentador Franklin David foi seguido por mais pessoas na rede social quando postou uma foto pela primeira vez com o namorado, Vitor Vianna.

“Ganhei e isso causou uma loucura na minha rede social. Era Dia dos Namorados e eu só queria dizer aos quatro cantos que estava feliz e mostrar o responsável por aquela felicidade. Então o meu post cheio de amor com uma foto minha e do Vitor conseguiu atrair ainda mais amor e consequentemente mais seguidores. Ganhei vários”, disse Franklin.

Foram cerca de 5 mil novos seguidores para o modelo que tem 302 mil. “Já o Vitor, meu namorado, ganhou quase o dobro, cerca de 9 mil seguidores. E vi isso como uma curiosidade das pessoas em saber quem ele era. O público queria conhecer quem era o cara que tinha me conquistado ao ponto de eu fazer até uma declaração de amor”, aponta David, que acredita que possa ter uma identificação com o público LGBTQIA+, que sempre o admirou.

“As pessoas procuram essa identificação, gostam de saber que tem alguém ali que é igual a ela, que da mesma forma como eu encontrei um amor e estou feliz, ela também pode encontrar. Eu levanto a bandeira do ‘Eu posso ser o que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso’, acho que isso é libertador e muitas vezes a pessoa quer se libertar, mas não encontra uma referência, um apoio. Tenho consciência de que eu tenho esse poder de influência, e por ser algo bom, quero mais é que isso se espalhe. Quero ser o apoio de outras pessoas. Ser feliz, ser você é um direito que o outro não pode te tirar”, pondera.

O ex-apresentador do extinto _Tricotando_ recebe poucos comentários homofóbicos quando publica uma foto com o namorado, quase a totalidade são de elogios.

“São comentários lindos, cheios de carinho, tanto de anônimos, quanto de famosos. Eu só tive uns quatro comentários ruins sobre esse assunto na minha rede social até hoje e ainda dava pra ver que eram perfis fakes. Bloqueei. Quando fiz a postagem do dia dos namorados não estava preocupado com isso, embora soubesse que poderia acontecer. O block está aí e é sempre uma boa saída, porque o que a pessoa quer é sua atenção, te ferir, te fazer vítima do ódio dela, então, sendo bloqueada ela morre engasgada tendo que engolir o próprio veneno, enquanto isso eu beijo muito na boca e aproveito pra ser feliz. Eu vejo muitas outras pessoas passando por esse tipo de situação, uma pena. Recentemente vi que o ator Igor Crosso perdeu seguidores por postar foto com o namorado, mas pensando bem, é para agradecer por isso. Eram pessoas/seguidores que não sabiam respeitar o amor, incapazes de amar. Foi um livramento pra ele”, lamenta.

O único momento em que Franklin perdeu seguidores foi na transição da sua carreira de apresentador que falava da vida das celebridades para apresentador de programa de viagens.

“Eu tinha um público muito ligado a vida das celebridades, que consumia isso 24h por dia. A partir do momento em que fui apresentar um programa de viagens, rolou uma frustração e essa galera sumiu. Vi isso como um processo natural, afinal eu é quem tinha mudado. Não fazia mais sentido eu falar de celebridades, queria falar de viagens. Então uma turma foi embora pra chegar uma nova, a galera da mochila. Eu perdi uns 4 mil seguidores na época, mas depois ganhei bem mais”, afirma.