Franklin David fala sobre sexualidade e seu relacionamento: “Quero pela primeira vez construir uma família”

O apresentador conta que sempre se relacionou com homens e mulheres e que nunca tentou esconder isso do público

Foi só recentemente que Franklin David compartilhou com o público sua orientação sexual. Mas o apresentador, que namora o turismólogo Victor Vianna, conta que nunca escondeu nada do público, nem isso era um dilema para ele.



“Acho que o fato de eu falar mais abertamente da minha vida pessoal atualmente tem relação com meu momento de vida. Na minha vida eu amo alguém com quem eu quero, pela primeira vez, construir uma família, morar junto, falar do que estou vivendo. O Vitor é especial, tem a mesma vibe que eu, é leve, então eu não poderia me sentir melhor, mais à vontade. Os namoros que eu tive, além de não terem sido nada sério, nunca despertaram esse desejo em mim. Eu era garoto, com hormônios fervilhando, queria saber de beijar várias bocas, sair, me divertir e foi o que eu fiz nesses últimos 15 anos. E nesse período não escondi nada, fiz posts em redes sociais com pessoas com quem estava me relacionando, eu só não legendava dizendo ‘É isso, é aquilo’ e ninguém se ligava, mas a minha vida sempre esteve aí (risos). Hoje, mais maduro, o olhar muda e o universo sentiu isso e enviou o Vitor. Agora eu continuo beijando muito, mas é uma boca só”, afirma.



Como David apresentava e foi repórter de programas que tinham como assuntos os bastidores da TV e a vida pessoal dos famosos, ele nunca quis que expor a sua.

“Sobre a vida profissional, até pelos programas de TV que eu fazia, o meu pensamento era que o interessante seria eu ser notícia pelo meu trabalho, por boas entrevistas, afinal já tinha muita gente em evidência apenas pela vida pessoal. Isso eu nunca quis. Não teria problema que falassem, mas não podia ser só isso. Acho que por isso eu fiquei mais na minha. Eu não vou mentir de que eu recebia conselho das pessoas em relação a minha vida profissional anos atrás, dizendo que falar sobre a sexualidade iria fazer com que eu tivesse apenas o público LGBTQI+ ao meu lado, mas nunca dei atenção para isso. Tanto que deixei muita gente falar muita coisa, só me reservei ao direito de ficar na minha, não queria ter que justificar nada”, expressa o ex-repórter do “TV Fama”, que não acredita que a sexualidade pode atrapalhar sua carreira:



” Faço questão de não trabalhar com pessoas que achem a sexualidade de alguém um problema. Vou amar trabalhar, mas só se eu puder ser 100% eu”.



Ele também revela que nunca tentou lutar contra seus desejos e sentimentos. E ter o apoio da família, algo que, infelizmente, não acontece para todos as pessoas da comunidade LGBTQIA+, foi importante para a sua trajetória. “Sempre soube que eu fugia do que a sociedade pregava como sendo o normal, o relacionamento homem e mulher. É algo que vem com você, não é uma escolha como muita gente pensa. Eu me relacionei com mulheres e com homens, sempre respeitando a minha vontade, os meus sentimentos, nunca lutei contra nada. Com 19 anos, tive uma conversa com a minha mãe da qual nunca vou esquecer. Quando disse que também sentia atração por pessoas do mesmo sexo que eu, ela virou e disse: ‘Quero que seja feliz, meu filho. Se você estiver feliz, mãe estará feliz também’. Eu tive sorte, porque sei que muitas pessoas não podem contar com esse apoio familiar e eu tive.”



Ao lado do namorado, o ex-apresentador do Tricotando irá apresentar um programa de viagens. Ele também falou sobre seu relacionamento.

“O que acontece entre eu e o Vitor é um sonho, a gente uniu nossas vidas de tal forma, que vamos até apresentar um programa de viagens, o Aventureiros. Antes dele, nunca me imaginei dividindo a vida com ninguém, primeiro porque queria aproveitar a vida e conhecer outras pessoas, ter a minha individualidade. E depois porque ninguém despertou esse desejo da vida a dois em mim. Eu vivo uma vida sem amarras, seguro, consciente, maduro, isso não tem preço”, destaca.



O apresentador conclui dizendo que não tolera preconceito.

“Ninguém merece ser julgado por amar alguém, por tentar ser feliz. Eu não me vejo diferente de ninguém pela minha sexualidade. Se alguém não aceitar o que estou fazendo da minha vida, o problema é da pessoa, não meu. Quero do meu lado pessoas que me enxerguem como o ser humano bom que a cada dia eu me esforço para ser e evoluir. Jamais vou admitir ser diminuído porque me relaciono com outro homem”, finaliza.