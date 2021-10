A influenciadora Franciele Roulim esbanja sensualidade nas redes sociais durante suas viagens internacionais

A Influenciadora compartilha algumas dicas e táticas que ela tem usado nesse período de atualização, e já adianta que as fotos das viagens são as que fazem mais sucesso

Quando o assunto é Engajamento a influenciadora e empresária Franciele Roulim sabe como conquistar o público. Engajamento é um assunto super delicado para muitos, e esse é o nome dado para as métricas das redes sociais, principalmente o instagram, diversas pessoas acham que é apenas os likes, mas é muito mais que isso, é uma série de fatores que levam os criadores de conteúdo e empresas à loucura.

A plataforma vem passando por uma série de mudanças em seu algoritmo e com isso as métricas vem tendo uma queda. A Influenciadora Franciele Roulim compartilha algumas dicas e táticas que ela tem usado nesse período de atualização, e já adianta que as fotos das viagens são as que fazem mais sucesso. Fotos coloridas, cheias de vida, dos mais variados lugares do mundo.





“O engajamento é composto por vários fatores além dos likes, os likes é de extrema importância, além de sinalizar para nós criadores de conteúdo que o público está gostando do conteúdo postado é uma métrica significativa para melhoria do engajamento, os envios, os salvamentos e os comentários também são de suma significância para um engajamento bacana”.

”Eu costumo ser o mais transparente possível com meu público nos meus storys, gosto de sinalizar quando faço parcerias, quando é indicação, tento deixar todos que me seguem bem a vontade, acredito que essa proximidade com público é um dos principais fatores para não deixar o engajamento cair, mesmo a plataforma não entregando o conteúdo para todos como a gente gostaria, as pessoas me mandam mensagens falando que não estao recebendo o meu conteúdo, mas que mesmo assim vão até o meu perfil me assistir e ver tudo que eu posto, principalmente durante as viagens que é quando o meu engajamento cresce muito. Eu amo receber esse carinho, mas eu sei que isso é graças ao meu carinho e transparência com eles também.” contou Franciele Roulim, que além de conteúdo de qualidade nas fotos incríveis que faz durante as viagens esbanja beleza e sensualidade.

O segredo do engajamento está na comunicação e transparência com o público, ainda existem muitas pessoas e empresas que não produzem conteúdo de valor, que publicam apenas anúncios atrás de anúncios.

É extremamente difícil criar uma conexão ou despertar interesse em alguém de algo que você fala “obrigatoriamente” ou porque você quer “vender”, ninguém gosta de ser obrigado a fazer nada, no instagram não é diferente, as pessoas gostam de aprender, gostam de tutoriais, bastidores, vida real, estamos na era fora do robotismo, ninguém se conecta com o automático, pessoas se conectam com pessoas, a principal missão é conseguir gerar conexão com o público para um engajamento de verdade.