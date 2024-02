Franchising faturou mais de R$ 240 bi, em 2023

Superando as expectativas, a ABF divulgou o desempenho do setor no ano passado e as expectativas para 2024, além de ter anunciado as 50 maiores franquias do País

No dia 8 de fevereiro, em coletiva de imprensa, a ABF (Associação Brasileira de Franchising) divulgou o desempenho do setor em 2023, as expectativas para este ano, e divulgou as 50 maiores franquias e as 20 maiores microfranquias do Brasil.

Entre os destaques estão que os segmentos com melhor desempenho são Alimentação – Food Service, com evolução de 17,9%; Saúde, Beleza e Bem-Estar, com 17,5%; e Hotelaria e Turismo, com 16,4%. Além disso, o franchising passou em 1,7 milhão a geração de empregos diretos, com crescimento de 7,1%; o volume de operações e redes de franquia tiveram incremento de 6,2% e 7,6%, respectivamente, e novas marcas passaram a adotar o sistema de Franchising. Ainda, para promover a internacionalização de franquias, ABF anunciou a renovação do convênio com a ApexBrasil.

A apresentação da Pesquisa de Desempenho do Franchising foi realizada pelo presidente da ABF, Tom Moreira Leite; pela vice-presidente, Adriana Auriemo; e pelo consultor Juarez Leão, fundador e CEO do Leão Group.

Durante a coletiva, eles mostraram que o setor consolidou sua recuperação e voltou a crescer em 2023, ultrapassando R$ 240 bilhões de faturamento, representando saldo acima de 2022 de 13,8%, acima das projeções da entidade, que apontavam crescimento entre 9,5% e 12%.

Além disso, outros destaques ficaram por conta do número total de operações no Brasil, que atingiu 195.862 unidades em funcionamento, um saldo positivo de 6,2% frente ao ano anterior.

Também, novas marcas passaram a adotar o Franchising (como acontece ano após ano) como plataforma de negócios, somando 3.311 novas redes de franquia identificadas, apresentando um crescimento de 7,6%, um recorde no histórico de pesquisas da ABF.

Este dado, especificamente, totalizou 1.701.726 empregos diretos, com expansão recordo na geração de trabalho de 7,1%.

A taxa média de abertura de novas operações chegou a 17,3% em 2023, superando os 14,9% de 2022; e o número de operações fechadas bateu 5,9%, número menor que o ano anterior, com saldo positivo de 11,4%.

Já os repasses quase dobraram, passando de 2,5% em 2022 para 4,3% em 2023.

“De fato, os repasses neste ano ganharam impulso. Isso demonstra a crescente maturidade do franchising em nosso país, uma vez que indica o potencial de ativos sob nova gestão. Vale ressaltar também o papel dos multifranqueados, que aproveitam o repasse para ampliar seu número de unidades, com a facilidade de operar em pontos já estabelecidos. Vejo também que as marcas têm trabalhado esse tema de uma forma mais ampla, principalmente dentro de sua própria rede”, explica o presidente da ABF, Tom Moreira Leite.

O volume de redes de franquias no País em 2023 aumentou acima da projeção da ABF. De acordo com o levantamento da entidade, a indústria do franchising nacional totalizou 3.311 marcas, alta de 7,6%. O índice é quase o dobro do crescimento projetado pela entidade, que foi de 4%. Com isso, a média de unidades por rede foi de 59.

Todos os segmentos cresceram acima de 9% em 2023. Alimentação – Food Service se destacou com alta de 17,9%, beneficiada pela forte retomada da vida social da população, especialmente, dos pontos físicos, continuidade da venda por delivery como faturamento incremental, novos modelos e formatos focados em conveniência, tecnologia com foco em aumento da produtividade e à alta do tíquete médio.

Saúde, Beleza e Bem-Estar vem em seguida, com crescimento de 17,5%, justificado pela tendência da saudabilidade e o bom desempenho dos segmentos de clínicas de estética, odontologia, óticas e farmácias.

O terceiro maior avanço ficou com Hotelaria e Turismo (16,4%), também beneficiado pela forte retomada das viagens, do aumento do tíquete médio das viagens aéreas, da demanda reprimida, pelo retorno de eventos e lazer e novos formatos de operação via franquia.

“Esses resultados mostram a capacidade de adaptação do setor, principalmente, em relação à digitalização e ao ajuste de modelos de negócio. De outro lado, o desejo do consumidor por atividades sociais, especialmente, eventos, encontros e confraternizações, movimentou o setor de forma geral, mas, principalmente, Alimentação e Turismo. A capacidade de levar os mais diferentes serviços a diversas regiões do País também merece ser destacada. Não por acaso, cada vez mais marcas consideram o Franchising como uma forma mais ágil e organizada de escalar seus negócios”, comentou Tom.

Projeções

A ABF projeta, para 2024, crescimento no faturamento acima 10%, de 5,5% na expansão das operações e no número de empregos diretos, e de 5% das redes.

“Os números do balanço do setor de franquias em 2023 reforçam a trajetória positiva de nosso setor, o aprimoramento da gestão dos negócios, os ganhos de eficiência que geram melhores resultados, refletidos também nas melhores práticas do setor e no franchising íntegro.

Cumprindo sua missão de representante oficial do setor de franquias brasileiro, a ABF continuará defendendo-o, acompanhando a regulamentação da reforma tributária no Congresso Nacional, atenta e atuante para haver um melhor ambiente de negócios no Brasil, que valorize o empreendedorismo e, com isso, facilite o caminho para desenvolvimentos ainda maiores”, reforça o presidente da entidade.

Renovação do convênio com a ApexBrasil

Uma das metas para 2024 é ampliar a presença de marcas brasileiras no exterior. Um importante passo para isso é a renovação do convênio entre a ABF e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) assinado por ambas instituições.

Firmado pela primeira vez em 2005 e com duração de 24 meses, o convênio viabiliza o Franchising Brasil, programa que apoia a internacionalização das marcas brasileiras.

Entre as ações já programadas para 2024 estão a participação na Expo Paris (16 a 18 de março), as missões à Multi-Unit Franchise Conference (18 a 23 de março, em Las Vegas) e à Guatemala (abril), o Projeto Comprador (26 a 29 de junho, na ABF Franchising Expo, em São Paulo), as missões à China (em junho e setembro), ao Chile (outubro) e a Portugal (novembro).