Quarentona, Fran Krutschner mexe com a imaginação dos fãs do Bella da Semana

Após o lançamento das fotos e vídeo, a catarinense retorna nesta semana para a segunda parte do ensaio para a alegria dos assinantes

Extremamente intensa, livre e persistente. Essa é Fran Krutschner, a modelo que mexeu com a imaginação dos fãs Bella da Semana. Nós preferimos definir essa morenaça como um tremendo mulherão! Ela, que fez muito sucesso durante a transmissão do ensaio ao vivo completo, vem aí para provar que mulheres de 40 anos são maravilhosas.



Nascida em Chapecó, Fran mostrou muita sensualidade durante seu ensaio ao vivo. Além de modelo, a catarinense atua no setor de moda e vendas. Torcedora do Grêmio, ela conta que adora fazer caminhadas pela manhã e ir a academia. “Faço atividade física pelo menos três dias na semana, também procuro me alimentar com comidas saudáveis”.

ela conta que adora fazer caminhadas pela manhã e ir a academia

Como boa sagitariana, Fran conta que é totalmente aberta a experiências e nos revela alguma delas. “Não tenho problema nenhum em relação e já fiz ménage”. Sobre o lugar mais exótico que já transou ela revela que foi no hall de entrada do prédio. Gosta de dar prazer, mas também receber”.

Para ela, um homem precisa ser educado e carinhoso, mas ela confessa outros segredos para conquistá-la. “Adoro um homem safado. Não sou muito de mi mi mi”. Segundo Fran, tudo vale entre quatro paredes, desde que ambos queiram. A modelo revela ainda que já ficou com famosos, mas faz mistério quanto a pessoa. “Prefiro não revelar o nome”.

Como boa sagitariana, Fran conta que é totalmente aberta a experiências e nos revela alguma delas

Sobre o ensaio ao vivo, ela conta que no início foi um pouco difícil, mas que os profissionais envolvidos foram muito queridos e ajudaram ela a se soltar

Sobre o ensaio ao vivo, ela conta que no início foi um pouco difícil, mas que os profissionais envolvidos foram muito queridos e ajudaram ela a se soltar. “Foi uma experiência boa. O pessoal super atencioso nos deixou à vontade. Cada flash foi único”.