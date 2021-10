Foz do Iguaçu terá show do cantor Daniel no Natal de Águas e Luzes

O cantor Daniel será uma das atrações do Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu este ano.

De 1º de dezembro a 5 de janeiro a cidade de Foz do Iguaçu ganhará nova decoração. O natal da cidade já é bastante conhecido pelos seus lindos enfeites e também por suas atrações como shows, apresentações, a celebração natalina e jogos.

Entre os locais que estão confirmados para receber a decoração de natal estão o Gramadão da vila A, a Praça do Mitre, o Terminal de Transporte Urbano, a Avenida Brasil, a entrada da cidade e trevo do Aeroporto Internacional, a catedral Nossa Senhora de Guadalupe (na Vila A), a Paróquia São João Batista e a Avenida Jorge Schimmelpfeng.

Árvore Natalina na celebração Natal de Água e Luzes (foto: AMN)

A iniciativa é da Itaipu Binacional e prefeitura municipal, com gestão do Fundo Iguaçu. E o evento promete ser um dos maiores que a cidade já teve. Para elaborar o projeto, houve também a preocupação para que houvesse baixo uso de energia.

Chico Brasileiro (prefeito de Foz do Iguaçu) no Natal de Águas e Luzes (foto: AMN)

Em declaração, Chico Brasileiro, prefeito da cidade de Foz do Iguaçu disse que: “Estamos chamando a festa de ‘o Natal do renascimento’. A data tem toda uma simbologia, em comemoração ao nascimento de Cristo, e consideramos que será marcada, este ano, por um renascimento, após sairmos de uma pandemia desta proporção”.

Celebração do Natal das Águas e Luzes (foto: AMN)

O show do cantor Daniel acontecerá no dia 19 de dezembro e será a principal atração do natal de Foz do Iguaçu. Já no dia 22, a presença é do Padre Reginaldo Manzotti e sua missa-show. Daniel é um ícone da música pop sertaneja e coleciona inúmeros sucessos em sua carreira. Já Reginaldo Manzotti dispensa apresentações e é conhecido pelo padre das multidões e suas missas são famosas pela presença maciça de fiéis católicos.

Padre Reginaldo Manzotti fará missa show no Natal de Águas e Luzes em Foz do Iguaçu (foto: Painel MT)

Marque a data: Natal das Águas e Luzes de Foz do Iguaçu. Dia 1º de dezembro até 5 de janeiro.