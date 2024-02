Fotógrafa Fernanda Bittencourt revela seu olhar minimalista ao capturar a essência humana

Entre as experiências marcantes compartilhadas pela profissional em sua jornada, destaca-se a história emocionante de uma cliente que perdeu a mãe para o câncer

A arte de eternizar momentos através da lente de uma câmera tem o poder de capturar a essência da vida e expressar a beleza humana de forma única, segundo a fotógrafa mineira Fernanda Bittencourt, que atualmente reside em Curitiba. A profissional que destaca-se por sua jornada marcante no mundo da fotografia, compartilha histórias tocantes e experiências transformadoras. Em uma entrevista, ela conta sobre sua trajetória, estilo fotográfico e o impacto emocional de seu trabalho.

Fernanda revela que sua paixão pela fotografia foi descoberta durante uma viagem que a encantou com as possibilidades artísticas e profissionais da área. Antes de imergir no mundo da fotografia, ela enfrentava o dilema típico da juventude, questionando-se sobre sua futura profissão durante o ensino médio. No entanto, ao entrar no universo fotográfico através de freelancers de casamento, ela se apaixonou por capturar momentos especiais.

“Comecei a me apaixonar completamente por contar a história de outras pessoas, por retratar momentos tão especiais. Isso me trouxe um olhar belo sobre o mundo, um olhar carinhoso sobre as coisas que encantam muito dentro da fotografia”, compartilha Fernanda.

Com uma identidade visual minimalista e conceitual, a profissional destaca seu objetivo de focar na essência real das imagens, evitando excessos na edição. Seu estilo reflete-se na ênfase em capturar a autenticidade das pessoas, especialmente em retratos. Ela enfatiza seu compromisso com a verdadeira essência das pessoas ao fotografar, evitando modificações excessivas.

“Meu objetivo não é ter tantos elementos ou tantas edições, porque a fotografia tem uma infinidade de possibilidades na pós-produção. Sou mais focada em cuidar do que é real”, explica a fotógrafa revelando que a abordagem cria um olhar carinhoso que não só permite retratar os clientes, mas também os ajuda a se enxergarem com mais cuidado.

Entre as experiências marcantes compartilhadas pela fotógrafa, destaca-se a história emocionante de uma cliente que perdeu a mãe para o câncer. A cliente, chamada Ana, solicitou um retrato usando os lenços que sua mãe costumava usar. “Foi uma das fotos que mais me tocou. Lágrimas correndo, lenços da mãe, uma lágrima na foto. Eu lembro de ter feito aquela foto com dificuldade, com tremedeira, pois meus olhos estavam cheios de lágrimas. Foi uma experiência intensa”, relata Fernanda.

Ao longo de seus anos de experiência, Fernanda sentiu o desejo de compartilhar seu conhecimento e facilitar o caminho para aqueles que aspiram ser fotógrafos. Diante da percepção comum de que a fotografia é uma profissão difícil de sustentar, ela decidiu oferecer cursos online para transmitir suas experiências e insights.

“Quando decidi fazer um curso online, eu queria condensar um pouco do que aprendi ao longo desses 10 anos para repassar de uma forma mais simples, mas com profundidade. Construir a identidade individual de cada um dos meus alunos é o principal para facilitar esse caminho”, compartilha Fernanda.

A profissional revela que seu desejo de aprofundar seu conhecimento na direção de fotografia a levou a Curitiba, onde o mercado cinematográfico estava em ascensão. “A cidade é incrível, bonita, e acaba atraindo muitos clientes. Quando vimos de fora, precisamos aproveitar nosso olhar estrangeiro para destacar o que a cidade tem de único”, conta Fernanda sobre sua experiência na cidade.

A artista visual compartilha um de seus projetos mais significativos, uma exposição realizada em Pouso Alegre, Minas Gerais, que abordou a saúde mental. O projeto começou com um ensaio de uma jovem diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, Gabriela, que compartilhou abertamente suas lutas e sentimentos.

“Essas fotos acabaram sendo expostas na cidade, fomos para escolas, fizemos palestras sobre a importância de discutir saúde mental entre adolescentes. Conseguimos contato com psicólogos para conversar com eles”, conta Bittencourt.

Fernanda revela sua admiração por fotografar a natureza e a vida humana, sonhando em um dia explorar novas culturas. Ela compartilha sua paixão por vivenciar destinos específicos que despertam seu fascínio, como a Islândia. “Quem sabe um dia, né? Eu me planejo para que isso aconteça. Meus olhos brilham só de imaginar poder vivenciar aquilo”, finaliza.