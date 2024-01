Fort Atacadista transforma troco em solidariedade: R$300 mil beneficiam 19 instituições em SC

Compromisso social do Grupo Pereira reflete em contribuições significativas para a comunidade

O compromisso sólido do Grupo Pereira com a responsabilidade social continua a moldar comunidades em Santa Catarina através do programa Troco Solidário. No segundo semestre de 2023, os trocos doados pelos clientes nas 33 unidades do Fort Atacadista somaram impressionantes R$308.800,77. Esse valor significativo será destinado a 19 instituições filantrópicas catarinenses, reforçando o papel vital que desempenham em suas respectivas comunidades.

Desde 2007, o Troco Solidário já arrecadou mais de R$19 milhões, impactando 659 instituições em todo o país. Em 2023, a colaboração dos clientes resultou em R$1,4 milhão arrecadado pelo Fort Atacadista em seis estados e no Distrito Federal.

O envolvimento dos operadores de caixa é fundamental para o sucesso do projeto, pois incentivam os clientes a contribuírem, reforçando a importância das doações para as instituições locais. “Qualquer valor, por menor que seja, é valioso, e a totalidade do montante arrecadado é integralmente doada às entidades locais, reforçando o compromisso do Grupo Pereira em promover uma sociedade mais solidária”, destaca Simone Cotta, Head de Comunicação Corporativa e ESG do Grupo Pereira.

Das 19 instituições beneficiadas, a Casa Espírita Recanto de Luz em Florianópolis recebeu um montante significativo de R$48.149,29. Atuando desde 1997, a entidade desempenha um papel crucial no desenvolvimento social voltado para crianças, adolescentes e suas famílias no bairro Monte Cristo.

Os números expressivos e o impacto tangível nas comunidades reforçam o compromisso do Grupo Pereira em fazer a diferença através de iniciativas que promovem a solidariedade e contribuem para um futuro mais inclusivo e justo.

Confira todas as instituições beneficiadas pela segunda etapa do Troco Solidário Fort Atacadista em 2023 em SC:

1 – Casa Espírita Recanto de Luz (Monte Cristo, Florianópolis) – RS 48.149,29

2 – Associação dos Voluntários de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente (Florianópolis) – R$ 35.457,68

3 – Programa Viver Ações Sociais (Chapecó) – R$ 34.643,79

4 – Associação Vida Nueva (Palhoça) – R$ 29.018,35

5 – Mitra Diocesana de Joinville (Joinville) – R$ 24.048,45

6 – Associação Lageana de Assistência aos Menores (Lages) – R$ 22.284,67

7 – Associação São Lourenço (Itajaí) – R$ 21.264,13

8 – Instituto Pelas Ruas (Joinville) – R$ 20.334,95

9 – Ação Beneficente Abadeus (Criciúma) – R$ 17.293,18

10 – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Navegantes (Navegantes) – R$ 11.031,43

11 – Instituição de Acolhimento Vovó Sebastiana (Biguaçu) – R$ 8.548,84

12 – Lar da Menina (Tubarão) – R$ 7.575,66

13 – Associação de Pais e Amigos dos Autistas (Bombinhas) – R$ 7.406,23

14 – AMA Litoral SC (Balneário Camboriú) – R$ 5.044,64

15 – Comunidade Bethânia (São João Batista) – R$ 4.919,89

16 – Associação de Cegos do Vale do Itajaí – ACEVALI (Blumenau) – R$ 3.321,87

17 – Barra Bicho Associação de Proteção Animal (Barra Velha) – R$ 3.011,43

18 – Associação Hospital São José (Jaraguá do Sul) – R$ 2.807,64

19 – Associação dos Programas Educacionais e Assistenciais (Indaial) – R$ 2.638,65