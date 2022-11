Fort Atacadista participa da primeira feira voltada para comerciantes em Florianópolis

Rede de atacarejo do Grupo Pereira apresentou soluções para clientes Pessoa Jurídica, como donos de restaurantes, lanchonetes e food-trucks

A primeira edição da Feal-SC | Feira de Produtos, Serviços e Equipamentos para Operadores de Alimentação (Food Service), foi realizada nos últimos dias 16 e 17 de novembro, no CentroSul, em Florianópolis. O evento movimentou com expositores, degustações, palestras e workshops o segmento de pequenos e médios empresários do ramo alimentício, apresentando soluções, proporcionando networking e gerando negócios.

O Fort Atacadista apostou na feira, que, de acordo com Gustavo Petry Custódio, gerente nacional de marketing da rede, “fomenta um mercado que o Fort está totalmente inserido, não apenas com a parte de comércio de alimentos, mas de todo o desenvolvimento da cadeia de pequenos empresários, como donos de restaurantes, lanchonetes e food-trucks, dos quais somos o principal fornecedor”.

Além de patrocinador e expositor, com um estande em que os empresários conheceram as soluções para clientes Pessoa Jurídica, o Fort convidou o sommelier Jean Carlos Krause para ministrar a palestra “Como atender e gerar oportunidades dentro do seu restaurante com vinhos de qualidade”, realizada nesta quarta-feira (17).

O objetivo, segundo Jean, sommelier há mais de 20 anos, foi trazer dicas práticas, sugestões e suporte aos empreendedores, bem como apresentar soluções exclusivas do Fort – como a marca Patronales, vinho com venda direcionada somente para restaurantes. “Também demos dicas para auxiliar os empresários a montar uma boa carta de vinhos”, completou Jean.

Para o gerente de marketing, Gustavo, os objetivos do Fort com a participação na feira foram atingidos: “ampliamos a nossa base de clientes cadastrados no televendas, mostramos o nosso modelo de negócio para os que não conheciam todas as frentes de atuação do Fort e também apresentamos marcas exclusivas e soluções diferenciadas para os mais diferentes modelos de negócio”.

O idealizador e organizador geral da FEAL-SC, Antônio Carlos Poletini, comemorou o êxito da primeira edição da feira e a presença de marcas sólidas no mercado, como o Fort Atacadista. “O Fort enxergou uma oportunidade de se relacionar com os pequenos empresários do food-service, e acreditou no evento antes mesmo dele acontecer”, diz Poletini, que promete uma edição ainda maior da FEAL-SC para o ano de 2023. “Já ficamos muito felizes com os números alcançados nesta primeira feira, como os mais de 1.000 inscritos previamente, sendo 85% de CNPJs, mas sem dúvida a próxima feira terá, pelo menos, o dobro de público e tamanho”, finaliza.