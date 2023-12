Forbes Brasil reúne celebridades em evento no Hotel Rosewood, em São Paulo

O baile de gala aconteceu nesta quinta-feira (14), contou com a presença de famosos como Isabelle Drummond, Pedro Scooby e Cintia Dicker, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, Gabriela Priolli

A Forbes Brasil promoveu nesta quinta-feira (14), a Forbes Party, evento black-tie que reuniu 500 pessoas no Hotel Rosewood, em São Paulo, em comemoração a mais um ano de realizações notáveis da publicação. O evento teve como anfitrião Antônio Camarotti, CEO e publisher da Forbes.

O evento teve apresentações musicais de Mochakk, Maz, Ornella e Enrico & Carmo, e contou com a presença de Isabelle Drummond, Livia Nunes, Pedro Scooby e Cintia Dicker, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, Gabriela Priolli, Patricia Bonaldi, Pyong Lee, Fabiano Ruiz, Bianca Andrade, Gabi Lopes, Karla e Marcelo Felmanas, Mari Gonzales, Paloma e Arnaldo Danemberg, Isabeli Fontana, Thaynara OG, Camila Coutinho, Leo Picon, Carol Ribeiro, Raissa Santana, Mari Gonzales além de outros grandes empresários, personalidades e celebridades de peso do mundo da moda, esporte e cultura.

A comemoração foi apresentada pela Royal Salute, companhia de whisky escocês tradicional criada em 1953 em homenagem à rainha Elizabeth II, além do patrocínio dos grupos TikTok, Lexus e NW Group. A Forbes no Brasil é uma das publicações de maior renome e criou edições emblemáticas como Forbes Under 30’s, cuja edição anual será lançada no dia 22 de dezembro no aplicativo da revista e no dia 5 de janeiro nas bancas, Forbes Mulheres de Sucesso, a famosa edição dos Bilionários e também a versão dos maiores doadores para causas sociais. Também criou sua versão Forbes LifeFashion com Donata Meirelles, a ForbesLife Design, Forbes Agro, os podcasts Forbes, além dos potentes canais digitais e cursos com a FGV e Singularity University.