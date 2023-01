Fomentando setor cultural, Mastercard expande presença no cenário musical

O Mastercard Artist Accelerator aproveitará as tecnologias da Web3; ação busca promover e lanças músicos

Com foco na promoção cultural, a Mastercard expandiu sua presença no cenário musical com o lançamento do programa: Mastercard Artist Accelerator baseado na Web3. Os recursos da Web3 têm o potencial de abrir uma nova dimensão para criação, colaboração e propriedade de conteúdo musical; no entanto, esse novo espaço ainda não foi amplamente disponibilizado – principalmente para artistas emergentes. O Mastercard Artist Accelerator conectará artistas de todo o mundo com mentores notáveis e uma base de fãs dinâmica à medida que aprendem e criam na Web3. O programa culmina no final de 2023 com uma exibição dos artistas ao vivo via streaming.

Medida busca fomentar setor cultural, principalmente para artistas emergentes (Foto: Divulgação)



Com início previsto para o outono de 2023, o Mastercard Artist Accelerator preparará cinco artistas emergentes – como músicos, DJs, produtores – com as ferramentas, habilidades e acesso para criar seus próprios caminhos musicais na economia digital. Eles terão acesso exclusivo a eventos especiais, lançamentos musicais e muito mais. Um currículo inédito os ensinará a construir (e deter) sua marca por meio de experiências na Web3, como cunhar NFTs, representar-se em mundos virtuais e estabelecer uma comunidade engajada.



Projetado como um espaço para criadores se reunirem e desenvolverem suas comunidades musicais, o Mastercard Artist Accelerator também convida os fãs a se sentarem à mesa. O Mastercard Music Pass, um NFT de edição limitada, dará aos titulares acesso aos materiais educacionais exclusivos da Web3 x Music, recursos exclusivos por meio de nossas colaborações e experiências Priceless – na vida real e no metaverso. Com este token, os fãs podem acessar a plataforma e aprender com os artistas a aprimorar suas próprias ferramentas e seu conhecimento do espaço.



“A música é uma paixão universal, que nos inspira, move e une; no entanto, pode parecer impossível para artistas iniciantes entrarem nele. Com o Mastercard Artist Accelerator, estamos expandindo o acesso e impulsionando as conexões ainda mais com tecnologia Web3 de ponta”, disse Raja Rajamannar, Chief Marketing e Communications Officer da Mastercard. “Nossa visão é unir paixão e propósito, destacando incríveis artistas emergentes e criando uma comunidade interativa que permite aos participantes aprender, experimentar e crescer juntos”.

Iniciativa conectará músicos com mentores e fãs (Foto: Divulgação)



Raja anunciou o Mastercard Artist Accelerator no palco do Consumer Electronics Show (CES), juntamente com a Polygon Studios. A Mastercard aproveita o blockchain da Polygon para potencializar essas experiências artísticas movidas pelos fãs.

“A Web3 tem o potencial de capacitar um novo tipo de artista que pode criar uma base de fãs, ganhar seu sustento e introduzir novos meios de autoexpressão e conexão em seus próprios termos”, disse Ryan Wyatt, CEO da Polygon Studios. “O Mastercard Artist Accelerator não apenas mostra o poder das marcas que estão adotando esse novo espaço, mas também fornece ferramentas que podem educar os consumidores sobre como participar. Este é um passo importante na abertura dos benefícios da Web3 para mais pessoas”.



A Mastercard é apoiadora de longa data do setor musical, conectando artistas e fãs por meio de inúmeras experiências e surpresas Priceless. Utilizando seu conhecimento a partir de seus patrocínios ao GRAMMY Awards®️, Latin GRAMMY Awards®️ e BRIT Awards, a Mastercard foi pioneira em alavancar as tecnologias da Web3 para criar experiências exclusivas, inclusivas e escaláveis para fãs e artistas. Em junho passado, a marca lançou seu primeiro álbum, “Priceless”, por meio de uma inovadora colaboração centrada na orientação de artistas em ascensão. Com o histórico da marca no espaço da música, juntamente com sua expertise na construção de redes fortes na economia digital, o Mastercard Artist Accelerator dará aos artistas emergentes as ferramentas e os recursos necessários para prosperar nesta era impulsionada pela tecnologia.

Maggie Crowe, Diretora de Eventos e Beneficência da BPI, comentou: “O BRIT Awards celebra 25 anos com a Mastercard e esse apoio ajuda, por sua vez, a financiar a educação gratuita oferecida na BRIT School em Londres. Essa parceria única com a Mastercard ajudou a inspirar a próxima geração de músicos, desenvolver e orientar talentos e selecionar oportunidades para mostrar sua criatividade a um público mais amplo e ao setor musical profissional. O Mastercard Artist Accelerator é uma extensão natural desse trabalho e oferecerá aos músicos meios para desenvolver suas habilidades e se conectar com fãs em novas plataformas digitais, usando tecnologias da Web3.”



A BPI (British Phonographic Industry) representa o setor de música gravada do Reino Unido, um dos setores musicais mais empolgantes e prósperos do mundo – e organiza o BRIT Awards anual juntamente com a Mastercard. Para mais informações sobre o Mastercard Artist Accelerator e para se inscrever para ficar por dentro dos próximos marcos do programa, incluindo o lançamento do Mastercard Music Pass, anúncios especiais sobre os artistas e mentores, exclusivas experiências musicais Priceless e muito mais, visite Mastercard Artist Accelerator.