Folky despe-se da armadura: a jornada melancólica em “The Life Of Bear”

O rapper revela suas feridas emocionais na nova mixtape, explorando vulnerabilidades e desafios pessoais

O rapper Folky acaba de lançar sua mais recente mixtape, “The Life Of Bear”, revelando uma jornada de autoconhecimento que mergulha nas profundezas de suas experiências pessoais. O projeto, composto por cinco faixas inéditas, expõe as vulnerabilidades do artista, revisitando sua infância e confrontando os medos que moldaram sua trajetória.

O lead-single, “No Talk”, destaca-se como uma expressão melancólica da luta interna de Folky contra seus próprios demônios. A música é descrita pelo rapper como uma representação simbólica de uma criança enfrentando um monstro, simbolizando os desafios mentais, físicos e emocionais que ele superou.

A mixtape não se limita à melancolia, abordando temas como espiritualidade, sociedade e amor. Folky, conhecido por suas letras fortes e pessoais, busca criar um álbum honesto que ressoe com as experiências de vida do público.

Desde os 12 anos dedicados à música, Folky construiu uma carreira de sucesso, consolidando seu nome no mercado com mais de 2 milhões de reproduções nas plataformas de streaming. O rapper, originário das paradas de rima de rap, encontrou no trap a vertente mais comercial do estilo, alavancando sua visibilidade.

Com uma trajetória marcada por lançamentos musicais e parcerias de destaque, em 2023, Folky e seu parceiro Spii fundaram a produtora 111 Bear. “The Life of Bear” é a segunda mixtape do artista, consolidando sua busca pelo reconhecimento e a magia de sua música.