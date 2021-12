Revelação no trap, Folky lança Ouro Preto’: “É um questionamento sobre seus próprios aprendizados”

Faixa inédita segue os lançamentos dos sucessos “Trapstar” e “Bloodmary”.

Folky fecha o ano com tudo. O jovem, de apenas 18 anos, vem crescendo exponencialmente no cenário da música, mais especificamente no trap, um dos ritmos que mais atrai fãs na atualidade.

E aproveitando o bom momento para fazer pedidos para 2022, o artista lança “Ouro Preto”. Em entrevista ao Blog, o artista evidencia o que a faixa representa:



Aproveitando o bom momento para fazer pedidos para 2022, o artista lança “Ouro Preto”

“A ‘Ouro Preto’ é o resumo do meu 2021. São experiências baseadas em aprendizados. Não quer dizer que deu certo, mas também não quer dizer que deu errado. Quer dizer que eu aprendi bastante e que estou cada vez mais forte para 2022. Aprendi muito em 2021. Então a música é um questionamento sobre seus próprios aprendizados, sobre estar no caminho certo ou errado. O que você quer para o outro ano. Aprender com o erro, basicamente dizendo assim”, explica Folky.

Seguindo uma exitosa sequência de lançamentos, que envolve ainda o hit “Trapstar” e a faixa “BloodMary”, o artista está de olho no Verão.

O jovem, de apenas 18 anos, vem crescendo exponencialmente no cenário da música, mais especificamente no trap, um dos ritmos que mais atrai fãs na atualidade

“Para o Verão, planejo muita coisa. Planejo vir com dois sons, um som no primeiro período de janeiro, um trap hard, e o outro é mais melódico, mais cantado”.

Clipe

Dirigido pelo próprio artista, o clipe de “Ouro Preto” é uma mistura clara de vários elementos. Com um olhar pessoal, o trapper mostra quase que um relato pessoal da sua expectativa do que o crescimento profissional pode proporcionar em sua vida.