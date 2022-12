Folia organizada: Na melhor localização da Sapucaí, Camarote MAR é referência em infraestrutura no Carnaval Carioca

Com line up que agradará todos os gostos e não deixará ninguém parado, o espaço que é um dos mais badalados trará diversas novidades em 2023

O Carnaval está logo ali e a partir de 17 de fevereiro, pelo terceiro ano, o Camarote MAR chega ao ponto mais nobre da Sapucaí como um dos mais badalados. O evento mantém os títulos de conforto, inovação, além de experiências que são a cara do Rio de Janeiro e farão tanto cariocas, quanto turistas vibrarem. Uma experiência inesquecível, All inclusive com open bar, open food, meeting point, transfer e espaço beleza. Além disso, o line up é de tirar o fôlego e traz grandes nomes do samba, funk, eletrônico, pagode, axé e muito mais.

“O Line Up é feito pelo time de gestores do MAR em brainstormings e pesquisas com clientes que já frequentaram o camarote e outros que desejam viver essa experiência”, conta Raphael Lavor, gestor de marketing do Camarote.

Line up:

18/02 – Mumuzinho + Monobloco

19/02 – Thiago Martins + Kevin O Chris + Cat Dealers

20/02 – Ferrugem + Jetlag

25/02 – Saulo Fernandes + Bateria da Viradouro

*Atrações surpresas ainda podem ser anunciadas

Mas não para por aí, o espaço conta com uma localização privilegiada. Posicionado exatamente no meio da Passarela do Samba, no setor 6, fica em cima da cabine dos jurados e garante uma visão ampla dos desfiles das escolas de samba, que apresentam todos os seus quesitos em direção aos jurados e consequentemente para o Camarote Mar. Sem contar que o espaço tem a maior varanda da Sapucaí, com 60 metros de frente e uma das maiores frisas, para ninguém perder nenhum detalhe do desfile.

O buffet do Camarote MAR com certeza é uma das partes mais marcantes da experiência, do início da festa até o café da manhã. “Uma das principais preocupações do MAR é ter um serviço de excelência, incluindo o buffet. Para isso, temos uma cozinha completamente reformada, projetada estrategicamente para abastecer o espaço destinado às comidas”. O espaço funciona durante todo o período do evento, com pratos quentes, finger foods, doces, café da manhã e estação fixa de frios. Tudo isso além do open bar com bebidas premium.

Um dos principais diferenciais do Camarote MAR é a acústica dos ambientes, muito bem dividida, que se tornou inclusive referência para os demais. Show do seu artista favorito ou furor das baterias emocionantes das escolas de samba? Você escolhe!

“A primeira etapa foi contratar uma das melhores empresas do mercado, a Eletroacústica. Seguimos todas as orientações dos especialistas durante as obras e fizemos todos os testes necessários”, conta Giorgio Skyba, arquiteto responsável pelo camarote, sobre o processo que garantiu o isolamento absoluto do som, que não permite que a música interna atrapalhe o desfile e nem que o desfile se misture aos shows.

A Infraestrutura está ainda mais confortável. Quem nunca passou sufoco para encontrar um banheiro no carnaval, não é mesmo? Não no Camarote MAR. Algo que muitas vezes costuma passar batido, já foi super comentado em 2022 e estará ainda melhor em 2023. “Sem containers como a maioria dos camarotes, nossos banheiros são amplos, com acabamentos em porcelanato e mármore. Além disso, temos equipes em todos os banheiros para assegurar a limpeza e higiene dos locais.” conta Lavor.

O sucesso de 2022 foi inquestionável, mas para quem já curtiu o último ano, não perde por esperar a edição de 2023.

Ingressos a venda em (com taxa de serviço) clicando aqui.

18/02: A partir de R$ 1.190,00 + taxa

19/02: A partir de R$ 1.990,00 + taxa

20/02: A partir de R$ 1.990,00 + taxa

25/02: A partir de R$ 1.990,00 + taxa