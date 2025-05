FOHB renova parceria com a Seara e amplia experiências gastronômicas em 2025

O Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) renovou sua parceria com a Seara para 2025, reforçando a conexão estratégica entre redes hoteleiras e grandes marcas do setor alimentício. A colaboração, que já gerou experiências de destaque em 2024, será ampliada com novos eventos gastronômicos em estados como Rio de Janeiro, Gramado e Salvador.

Para Orlando Souza, presidente executivo do FOHB, a renovação reafirma o papel da gastronomia como diferencial competitivo na hotelaria. “Nosso objetivo é aproximar fornecedores e hoteleiros de maneira inteligente e construtiva. Os eventos gastronômicos geram conexões valiosas e mostram como a experiência à mesa pode ser um grande diferencial para o setor”, afirma.

Em 2024, um jantar exclusivo em Salvador marcou a trajetória da parceria. Realizado no Restaurante Genaro, no Wish Hotel da capital baiana, o evento “Experiência Masterchef” reuniu hoteleiros e executivos do setor para uma noite de alta gastronomia, conduzida pelos chefs Vini Figueira e João Lucas. O sucesso da iniciativa inspirou a expansão do projeto para novas regiões.

“A renovação da parceria com o FOHB reforça nosso compromisso de estar lado a lado com o setor hoteleiro, oferecendo soluções gastronômicas que elevam a experiência dos clientes. Nosso trabalho vai além do fornecimento de alimentos: queremos ser parceiros estratégicos na construção de momentos inesquecíveis na hotelaria brasileira”, afirma Joicelena Fernandes, diretora de Food Solutions da Seara.

“Construímos relações de longo prazo com marcas que acreditam no potencial da hotelaria brasileira. A parceria com a Seara mostra que, com alinhamento e propósito, conseguimos expandir nossos resultados ano após ano”, afirma Priscila Bibiano, gerente de Parcerias e Novos Negócios do FOHB.

A Seara também marcou presença em outras iniciativas do FOHB, como o Café da Manhã para Mantenedores, realizado em 2024. O encontro reuniu executivos das redes associadas e parceiros estratégicos, reforçando a importância da alimentação de qualidade no cotidiano da hotelaria e abrindo espaço para novas colaborações.

Em 2025, a marca participará ativamente dos próximos projetos do FOHB, incluindo o VII Fórum Nacional da Hotelaria, um dos principais encontros do setor no Brasil.