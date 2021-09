A Fofoqueira de Caxias” estende temporada no Rio após sucesso

O espetáculo de humor com direção Chico Anysio à personagem Dilurdes está nos palcos do Teatro Vanucci, na Gávea.

A peça aborda com humor o dia a dia de Dilurdes que vive situações cotidianas como as dificuldades de pegar um ônibus, a engraçada ida ao salão de beleza, ou um atrapalhado atendimento feito por uma operadora de telefonia. O ator Beto Moreno vive a personagem Dilurdes, segundo ele, inspirada em suas tias e no cotidiano das pessoas idosas. “O espetáculo toca em temas reflexivos como a solidão na terceira idade e ao mesmo tempo diverte o público com o carisma da Dilurdes. Muitas pessoas se identificam com as situações vividas por ela”, ressalta Beto Moreno, que explica ainda que a personagem já fazia parte do espetáculo “Ox Exculaxados”, que esteve em cartaz de 2007 a 2013, com a direção do saudoso humorista Chico Anysio.

A peça aborda com humor o dia a dia de Dilurdes que vive situações cotidianas como as dificuldades do dia a dia

“A composição da Dilurdes foi muito elogiada pelo mestre do humor Chico Anysio e por muitos amigos comediantes que me incentivaram a fazer um espetáculo só dela, já que o retorno do público foi muito positivo quando “Ox Exculaxados” ainda estava em cartaz”, conta Beto. Para viver as situações adversas da vida de Dilurdes a atriz Renata Britto vive 2 personagens: a neta de Dilurdes, uma telefonista , tornando os diálogos das personagens ainda mais engraçados, temos também a personagem Paulete uma vizinha que sempre aparece na casa de Dilurdes para colocar a fofoca em dia, arrancando muitas risadas do público “A parceria com Beto vem de longa data, já trabalhamos juntos há cerca de 10 anos”.

Dilurdes é uma carismática senhora, e com sua língua afiada adora controlar a vida dos vizinhos

O diretor da montagem, Oscar Francisco, filho da saudosa Lady Francisco, diz que os ambientes por onde Dilurdes passa são mudados de forma prática e funcional para garantir a “respiração do texto”, segundo ele, elemento fundamental para um espetáculo de comédia. “Dilurdes diverte e emociona quem está na plateia, mostrando como é importante a união da família. Em meio às turbulências urbanas ainda vale a pena sorrir”, conclui o diretor da montagem.

Peça pode ser vista no Teatro Vanucci nos finais de semana

Sinopse: Dilurdes é uma carismática senhora, e com sua língua afiada adora controlar a vida dos vizinhos através de sua amada janela. O público se diverte e se emociona com suas histórias, que com humor aborda assuntos sobre o cotidiano dos cariocas.

Serviço:

Teatro Vanucci (Shopping da Gávea)

Telefone: 021 – 2274 7246

Endereço: Rua Marquês de São Vicente 52 Gávea

Capacidade: 400 lugares, sendo somente 40% da capacidade total disponível para venda de ingressos.

Horários: Sábados às 21h e Domingo às 20h.

Valor: R$80,00 (inteira) – Meia entrada mediante apresentação de flyer ou doação de 1kg de alimento não perecível.

Vendas: Na bilheteria do teatro ou no site

Classificação 14 anos.

Temporada: até 31 de outubro de 2021

Protocolos de segurança:

– Utilização de 1/3 da capacidade de assentos na plateia;

– Aferição de temperatura na entrada;

– Álcool em gel disponível;

– Desinfecção dos assentos antes das apresentações;

– Tapete sanitizante na entrada;

– Equipe de Profissionais utilizam EPIs;

– Vedado o consumo de alimentos no interior do teatro;

– Sinalização de distanciamento na fila para entrada do público.

Ficha técnica

Elenco: Beto Moreno, Renata Britto e Will Gama

texto: Beto Moreno

Direção: Oscar Francisco

Cenário e figurino: Flávio Jorge

Iluminação e Sonoplastia: Leandro Machado

Caracterização e fotografia: Paulo Rodrigues

Preparação Corporal: Wagner Lins

Assessoria de Imprensa: Eduardo Guimarães e Daniel Outlander

Produção: Beto Moreno e Will Gama

Produção Executiva: Cia Fazarte

21 96478-2885 / 21 98125-5805

[email protected]