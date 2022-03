Florista indica as 7 melhores plantas para se ter em casa

Entre os indicados está a suculenta Rosa de Pedra e a Palmeira Azul

Flores e plantas têm o poder de transformar qualquer ambiente, por isso é sempre indicado que as pessoas tenham algum cantinho mais verde em casa. A florista parceira da Flores Online, Juana Martinez, selecionou sete espécies de flores e plantar perfeitas para se ter em casa ou no jardim.

Arranjos feitos por Juana para o Flores Online



A primeira é a suculenta Rosa de Pedra, perfeita para jardins e vasos decorativos, e não precisa ser adubada. O ideal é que ela seja regada moderadamente e receba luz direta de manhã ou no fim da tarde, quando a luz é mais amena. A outra é uma planta tropical, a Begônia Beleaf, que a melhor escolha para lugares úmidos. Ela deve ficar em lugares aquecidos e com um pouco de iluminação solar. Deve ser mantida úmida, regando uma vez por dia com água em temperatura ambiente.

Caso você não regue a planta o suficiente, as folhas ficarão borrachudas porque é nelas que a planta armazena a água, e a suculenta rosa de pedra para de crescer



A terceira planta é a Armadilha de Vênus, cultivada sob sol pleno ou meia-sombra, em substrato preparado à base de musgo, levemente ácido e mantido constantemente úmido. No inverno, essas plantas devem ser colocadas em lugar fresco, até mesmo em geladeira. A quarta colocada é a Mangifera Indica, uma das mais importantes frutas tropicais. Ela deve ser cultivada sob sol pleno, em solo fértil e irrigado em intervalos periódicos.

Jamais alimente a Armadilha de Vênus com pedacinhos de carne ou insetos mortos, deixe que ela mesmo consiga suas presas



A quinta é a Peperômia, uma planta que não pode ter luminosidade excessiva ou exposição solar direta. As regas também não podem ser exageradas, o que a torna uma das mais fáceis para os jardineiros iniciantes. Em sexto lugar está a Palmeira Azul, que pode ser cultivada a pleno sol. As regas devem ser regulares, mantendo o solo úmido, mas não encharcado.



Por último está a Madressilva, que possui flores brancas e amarelas muito perfumadas. Ela pode ser cultivada em vasos e prefere climas amenos e frios. O solo deve ser fértil, rico em matéria orgânica, e se deve regar primeiro antes de fertilizar para evitar a queima das raízes.