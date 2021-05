Florianópolis recebe loja Vino! e empresário aposta em cultura enogastronômica

A sexta loja de Raphael Zanette se estabelece como ponto de encontro na capital catarinense com ambiente intimista e mais de 400 rótulos diferentes

Com lojas instaladas em Curitiba e São Paulo, a rede Vino! chega em Florianópolis. Está é a sexta loja da marca e está localizada no empreendimento Pátio Milano. Idealizada pelo empresário Raphael Zanette, a loja é um conceito wine bar, chega para impulsionar a cultura enogastronômia da cidade.

“A ideia é aproveitar os vinhos e conhecer a história que eles têm para contar. Aqui a regra é não ter regra”, revela. A trajetória do empresário iniciou em 2002, quando inaugurou, em Curitiba, uma franquia da rede de lojas de vinhos Expand. Na oportunidade, a franquia ajudou a desenvolver a cultura enogastronômica da cidade.

Em 2005, Zanette inaugurou a primeira loja com a marca Vino! Ela trazia a ideia de valorizar vinícolas não tão conhecidas, mas responsáveis pela criação de vinhos incríveis em pequenas produções.

“Indo na contramão do padrão estabelecido pelas grandes produtoras de vinhos, percebi a oportunidade de explorar um mercado diferenciado, aonde buscamos produtores que advoguem contra a uniformização dos sabores, dos aromas e estilos, e que trabalhem para oferecer vinhos exclusivos, com identidade própria”, explica Zanette.

Fugindo de discursos velhos e rebuscados que acabam distanciando os consumidores, a estratégia de negócios se mostrou acertada. O Vino! cresceu de forma orgânica, ganhou corpo e estrutura para ser escalonado através do sistema de franquias. Com projeto de arquitetura que cria ambientes intimistas, descontraídos e acolhedores, e uma linguagem descomplicada a rede chega à sexta loja.





Com a expansão da marca, em 2010, o Grupo fundou a Magnum, sua própria importadora, que preza pelos cultivos menores de alta qualidade com produtores artesanais.

As unidades do Vino! chamam a atenção por contarem com uma curadoria cuidadosa na seleção dos vinhos. “Respeitamos e admiramos os vinhos das grandes indústrias, mas no Vino! nossa ênfase é nos pequenos produtores artesanais”, conta Zanette. Nas lojas do Vino! são servidas variadas opções de vinhos em taça para a experimentação dos clientes.

“Apresentamos não uma seleção de “líquidos” engarrafados, mas de pessoas, famílias, histórias e culturas, que se expressam por meio dos seus vinhos”, ressalta o empresário.

Atualmente as lojas abrigam nas prateleiras uma média de 400 rótulos diferentes, de 14 países. Entre eles, o Vino! conta com marcas próprias de vinhos e espumantes. Os mais recentes lançamentos são os vinhos Vino! Curadoria, branco e rose.