Floresta celebra 15 anos como uma das maiores produtoras do Brasil.

A Floresta, produtora da Sony Pictures Television (SPT) no Brasil, acaba de completar 15 anos de atuação no mercado audiovisual como uma das maiores produtoras no país. Com um modelo de produção multigênero e multiplataforma, a empresa se destaca pela criação de conteúdos originais, excelência em produção e compromisso com diversidade, inclusão e sustentabilidade.

“Somos referência em produções grandiosas e complexas. Todos os anos, colocamos mais de 12 programas no ar, movimentando a cadeia produtiva do audiovisual de ponta a ponta. Esse reconhecimento só foi possível graças às parcerias duradouras que construímos e à confiança que recebemos dos principais players do mercado”, afirma Dida Silva, VP e Diretora Geral da Floresta. “Mais do que entregar conteúdo, atuamos como parceiros estratégicos.”

Hoje, a Floresta está em diferentes etapas de produção com gigantes do setor, como Netflix, Amazon Prime Video, Warner Bros. Discovery, Sony Channel, Paramount+, Grupo Globo e YouTube. Ao todo, já são mais de 70 programas produzidos, totalizando 155 temporadas e 1.800 horas de conteúdo audiovisual.

“Somos referência em produções grandiosas e complexas”, afirmou Dida Silva, VP e Diretora Geral da Floresta.

Na área de não-ficção, a Floresta lidera com títulos como Shark Tank Brasil, Túnel do Amor, Soltos, Top Chef Brasil, De Férias com o Ex e Ilhados com a Sogra. No campo da ficção, vem expandindo sua atuação com projetos como a série infantojuvenil Luz, a sitcom O Dono do Lar, o drama Da Ponte pra Lá, a coprodução internacional Rio Connection e o telefilme Quarto do Pânico, que é uma adaptação inédita do sucesso do cinema dos anos 2000.

“Somos uma produtora brasileira, com raízes profundas no nosso mercado, sensibilidade local e uma operação que entende o Brasil em toda a sua diversidade. Essa essência ganha ainda mais força com a estrutura de governança global da Sony Pictures, o que nos permite entregar com identidade, escala e excelência”, explica Rosangela Wicher, Diretora Executiva de Operações da Floresta.

A Floresta conta com sede em São Paulo, acesso a estúdios e locações em diferentes regiões do país e uma estrutura própria de pós-produção com mais de 80 ilhas de edição. Ao longo de sua história, já realizou projetos em diversos estados do Brasil e em países como Colômbia, República Dominicana, Argentina, Austrália e Coreia do Sul.

“Somos uma produtora brasileira, com raízes profundas no nosso mercado, sensibilidade local e uma operação que entende o Brasil”, afirma Rosangela Wicher, Diretora Executiva de Operações da Floresta.

Por meio do projeto Semente, a produtora reforça seu compromisso com a transformação do setor audiovisual. A iniciativa abrange ações de capacitação, inserção no mercado de trabalho e responsabilidade ambiental. Desde 2023, a Floresta já transformou 136 toneladas de madeira cenográfica em biomassa e reciclou 100 toneladas de materiais. No eixo social, 40 jovens de baixa renda foram inseridos no mercado por meio do Semente Social, enquanto outros 50 participaram de treinamentos especializados com o Semente Educa.

“Temos orgulho de formar talentos e ver muitos deles crescendo conosco ao longo desses 15 anos. Acreditamos em um crescimento conjunto, dentro e fora das telas”, destaca Dida.

Em um setor em constante transformação, a Floresta evoluiu com a indústria, acompanhando novas tecnologias, comportamentos e formatos, sem abrir mão da sua essência: criar histórias relevantes com excelência técnica e olhar humano.