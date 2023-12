Flávio Lara Resende, Marcelo de Carvalho e Daniela Beyruti protestam contra lei que proíbe Publicidade Infantil

Executivos de Band, Rede TV e SBT alegam que com a lei, conteúdo infantil na TV é reduzido

Com a publicação na manhã desta terça-feira (19) de uma matéria no site Na Telinha pelo jornalista Sandro Nascimento, que conteve a declaração de Flávio Lara Resende, diretor geral da Band Brasília e presidente da ABERT (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão) sobre a sua rejeição à lei de publicidade infantil vigente no Brasil, os executivos Marcelo de Carvalho, vice-presidente da Rede TV, e Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT também protestaram com a lei que proíbe a veiculação de publicidade infantil na televisão, o que segundo os executivos, acarreta em um afastamento das crianças da televisão.

De acordo com a reportagem de Sandro Nascimento, Flávio Lara Resende explica que essa lei é ilegal e inconstitucional, além de representar um prejuízo para as crianças carentes já que com essa lei as emissoras diminuíram radicalmente a veiculação do conteúdo destinado a esse público devido à falta de anunciantes provocada pela insegurança jurídica.

Flávio Lara, escritor do pronunciamento da Band sobre o assunto, complementa: “A proibição total da publicidade infantil, como alguns equivocadamente defendem, desatende à diretriz constitucional básica de respeito aos juízos de valor da família – o que inclui a opção de permitir acesso supervisionado a certos tipos de mídia. Além disso, o banimento da propaganda dirigida a crianças acabaria fazendo com que a exposição acontecesse fora do ambiente familiar, dentro do qual ela poderia ter um diálogo informado e consciente sobre os benefícios, malefícios e limites ao consumo dos produtos. Outro efeito é que faz com que crianças sejam expostas apenas a propaganda voltada ao público adulto, excluindo-a do universo do consumo responsável e dos efeitos benéficos para a formação de um cidadão”.

“Mais uma jaboticaba imbecil. Proibiram propaganda para crianças na tv. Meu filho e os amigos pela internet acessam todas as publicidades do mundo. É o brazuca burro que acha que domina o mundo. Resultado, acabou a programação infantil na tv aberta. Sem anunciante não dá para comprar conteúdo. O SBT tinha um grande pacote da Disney. A RedeTV desde animês, a Power Rangers, ao clássico Zuzubalandia. E os idiotas como aquela charge do menininho tentando barrar a explosão da represa com o dedinho”, protestou Marcelo.

A vice-presidente do SBT, Daniela Beyruti, também demonstrou a sua indignação com a lei: “Além de ser incoerente. Como podem inviabilizar conteúdo infantil na TV Aberta? O que as crianças que só tem TV Aberta tem para assistir? Quantos produtos incríveis estão deixando de ser exibido por conta dessa lei… espero que o bom senso ganhe espaço. Sem comercial não temos como exibir e sem exibir não temos como ter conteúdo bom para nossas crianças”.