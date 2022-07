Flavia Pavanelli revela segredo manter bumbum empinado e com menos celulite

A influenciadora digital voltada para beleza e lifestyle conta como o tratamento estético exclusivo criado por Natasha Ramos, mais conhecida como Dra. Bumbum, vem moldando seu glúteo e autoestima

Sinônimo de beleza, simpatia e sucesso, a influenciadora digital, atriz e modelo Flavia Pavanelli decidiu compartilhar mais um de seus segredos de beleza. Dessa vez, se trata da região mais cobiçada e amada pelas brasileiras, o bumbum. Isso porque, com a correria do cotidiano, o tempo sentada durante reuniões e trabalhos e a ação natural do tempo faz com que a área perca o formato e desenvolva pequenos incômodos, como celulites e imperfeições.

Esse, no entanto, não é o caso da modelo de 24 anos, que desde nova é preocupada e engajada em manter a saúde e bem-estar físico, realizando a cada 15 dias o ROUND Glúteo, método estético desenvolvido por Natasha Ramos, especialista em estética, conhecida como Dra. Bumbum, em parceria com o farmacêutico Dr. Higor Guerim. O procedimento exclusivo empina, modela e melhora celulite e imperfeições das nádegas com resultados comprovados e seguros.

Pavanelli fala sobre tratamento estético para glúteos que faz mensalmente

“Eu amo tratamentos estéticos que atuam com prevenção e que envolvem colágeno. Então, o ROUND Glúteo é perfeito, já que ele aumenta o colágeno na região e melhora, a cada sessão, as marquinhas de celulite e a flacidez da pele do bumbum. Já estou no oitavo mês de tratamento e estou amando todos os resultados, que eu já conseguia ver desde as primeiras sessões”, explica Pavanelli, que não deixa de praticar exercícios físicos e manter hábitos saudáveis para potencializar os resultados e cuidar do corpo como um todo.

O método rápido, eficaz e seguro também é queridinho de famosas como Paolla Oliveira, Claudia Raia, Juju Salimeni, Virgínia Fonseca, Grazi Massafera, Gretchen, Bruna Marquezine, Carolina Ferraz, entre outras, e vem ganhando cada vez mais adeptos pelo resultado satisfatório sem a necessidade de cirurgias plásticas invasivas.

ROUND Glúteo, método estético desenvolvido por Natasha Ramos, especialista em estética, em parceria com o farmacêutico Dr. Higor Guerim, modela e melhora celulite e imperfeições

“O procedimento é feito através de uma injeção de bioativos na região dos glúteos, sendo comprovadamente eficaz no tratamento da flacidez e revolucionário no mercado”, explica Natasha. Os adeptos ao procedimento gastam em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês e a aplicação acontece quinzenalmente, com resultados alcançados em, aproximadamente, seis meses contínuos.

Dra. Bumbum

A paranaense Natasha Ramos nasceu no interior do estado e migrou para a capital Curitiba aos 18 anos, onde trabalhou como operadora de telemarketing, cursando Recursos Humanos e, logo após, Farmácia. A segunda formação lhe deu a oportunidade de abrir uma pequena farmácia, em um bairro carente de Curitiba.

Especializada em estética, lecionou em cursos de pós-graduação e, em parceria com o professor, farmacêutico e empresário Higor Guerim, criou o método ROUND Glúteo. O sucesso do procedimento lhe rendeu o apelido de Dra. Bumbum nas redes sociais e cativou um grande público formado por artistas, celebridades e influenciadores digitais de todo Brasil.